Epic Games 即将完成 7.5 亿美元融资，估值 170 亿美元

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北京时间 6 月 16 日早间消息，据外媒报道，知情人士透露，热门游戏《堡垒之夜》的开发商 Epic Games 即将完成 7.5 亿美元的新一轮融资，估值约为 170 亿美元。
参与此轮融资的新投资者包括 T. Rowe Price Group 和 Baillie Gifford，现有投资者 KKR 也将参与其中。
该公司迄今为止累计融资 12.5 亿美元，包括 KKR 2018 年参与的一轮融资。
Epic Games 拒绝对此置评。
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