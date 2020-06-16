美股先跌后涨，拼多多市值突破 900 亿美元

6 月 16 日消息，据外媒报道，美国时间周一，美股三大股指在大幅下跌后反弹，收盘时全线上涨。美联储宣布推出进一步措施，在新冠疫情期间强力支撑股市。

道琼斯指数收于 25763.16 点，上涨 157.62 点，涨幅 0.62%；标准普尔 500 指数收于 3066.59 点，上涨 0.83%；纳斯达克综合指数收于 9726.02 点，上涨 1.43%。

在美股周一交易中，科技龙头股普遍上涨，苹果股价收于 342.99 美元，上涨 1.24%；谷歌母公司 Alphabet 股价收于 1419.85 美元，上涨 0.47%；亚马逊收于 2572.68 美元，上涨 1.09%；微软收于 188.94 美元，上涨 0.64%；Facebook 收于 232.50 美元，上涨 1.71%；甲骨文收于 53.25 美元，上涨 2.68%；IBM 收于 121.65 美元，下跌 0.21%；奈飞（Netflix）收于 425.50 美元，上涨 1.78%；特斯拉收于 990.90 美元，上涨 5.95%；推特（Twitter）涨 2.13%，优步（Uber）涨 1.33%；Lyft 跌 1.84%。

美股中的芯片龙头股集体上涨，英特尔收于 60.10 美元，上涨 1.30%；英伟达收于 366.95 美元，上涨 2.70%；博通收于 304.09 美元，上涨 1.28%；德州仪器收于 124.23 美元，上涨 0.21%；高通收于 86.39 美元，上涨 1.35%；AMD 收于 54.68 美元，上涨 2.21%；美光科技涨 1.13%；应用材料公司涨 0.88%。

在美国上市的中概股普遍上涨，网易收于 413.20 美元，上涨 0.91%；网易有道报 30.00 美元，涨 14.42%；阿里巴巴收于 217.03 美元，下跌 0.28%；京东收于 59.51 美元，上涨 2.62%；百度收于 116.82 美元，上涨 0.47%；拼多多收于 77.67 美元，上涨 6.24%，市值破 900 亿美元；哔哩哔哩收于 38.21 美元，上涨 6.52%；好未来收于 64.84 美元，上涨 1.77%；爱奇艺收于 19.15 美元，上涨 7.58%；跟谁学收于 52.00 美元，上涨 20.82%；微博收于 33.43 美元，上涨 2.96%；新浪涨 0.52%；搜狐涨 5.67%；搜狗涨 8.79%；携程跌 1.14%；前程无忧涨 1.14%；汽车之家涨 1.27%；58 同城涨 9.55%；蔚来涨 11.97%；金山云涨 5.38%，瑞幸咖啡涨 2.57%。

拼多多、网易有道、哔哩哔哩、跟谁学股价创历史新高。

当天早些时候，美股主要股指大幅下跌。道指在反弹前最低下跌了 760 点以上；标指和纳指一度分别下跌 2.5% 和 1.9%。

美联储周一宣布，将购买单个公司债券，这标志着美联储将采取更广泛的方式购买公司债券。美联储此前曾表示，最终将在一级市场购买公司债券，但周一的声明标志着美联储将在二级市场购买公司债券。美联储最新的声明还表明，将在新冠疫情期间继续支持信贷市场。

投资公司 WallachBeth Capital 高级策略师伊利亚 · 费金（Ilya Feygin）表示：“美联储总是试图证明谁才是市场的老大。它正不断证明，它可以推出更多措施，而且很有效。”

费金称：“这一直是这个市场的主要驱动力。”

在美股周一大幅反弹之前，市场对新冠病毒卷土重来的担忧加剧，以及投资者在股市大幅反弹后获利了结，引发美股上周大幅回调。

上周，道指和标指分别下跌了 5.5% 和 4.7%，纳斯达克指数下跌了 2.3%。美国三大股指均创下自今年 3 月 20 日以来的最大单周跌幅。

周日，市场研究机构 Yardeni Research 总裁兼首席投资策略师埃德 · 亚德尼（Ed Yardeni）在一份报告中表示：“市场可能需要休息一下，因为市场人气过快地转向过于看涨。既然重新开放，人们担心会出现不理想的结果：社交距离减少引发第二波疫情，随后又会出现新一轮封锁。”

美国重新开放的州，包括阿拉巴马州、加利福尼亚州、佛罗里达州和北卡罗来纳州，新冠肺炎确诊病例每天都在上升。上周六，德克萨斯州和北卡罗莱纳州报告与病毒相关的住院人数创下新高。