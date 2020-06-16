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《星球大战：战机中队》配置需求公布，10 月 3 日发售：支持中文

2020/6/16 8:15:22来源：IT之家作者：西瓜/实习责编：西瓜/实习评论：

IT之家 6 月 15 日消息 近日，Electronic Arts（EA）《星球大战》系列新作《星球大战：战机中队》的信息，游戏将于 2020 年 10 月 3 日正式在 Xbox One/PS4/PC(Steam/Origin/Epic)平台发售，售价 238 元。同时，官方公布了这款游戏的 PC 版配置需求。

PC 配置需求：

建议使用 (非 VR)/ 最低 (VR)

操作系统：Windows 10

处理器 (AMD)：Ryzen 3 3200G

处理器 (Intel)：Intel I7-7700

显卡 (AMD)：Radeon RX 480 或同等级显卡

显卡 (NVIDIA)：GeForce GTX 1060 或同等级显卡

内存：16 GB

存储空间：30 GB

DirectX：11

联机需求：512 KBPS 或更快网速

建议使用 (VR)

操作系统：Windows 10

处理器 (AMD)：Ryzen 3 3200G

处理器 (Intel)：Intel I7-7700

显卡 (AMD)：Radeon RX 570 或同等级显卡

显卡 (NVIDIA)：GeForce GTX 1070 或同等级显卡

内存：16 GB

存储空间：30 GB

DirectX：11

联机需求：512 KBPS 或更快网速

最低 (非 VR)

操作系统：Windows 10

处理器 (AMD)：Ryzen 3 1300X

处理器 (Intel)：Intel I5-7600

内存：8 GB

存储空间：30 GB

显卡 (AMD)：Radeon HD 7850 或同等级显卡

显卡 (NVIDIA)：GeForce GTX 660 或同等级显卡

DirectX：11

联机需求：512 KBPS 或更快网速

IT之家了解到，《星球大战：战机中队》分为单人和多人模式，支持跨平台游玩，后续会追加 VR 模式。玩家可以在《星球大战：战机中队》里感受逼真的飞行体验，并掌控星际战斗机的战斗艺术。系好安全带，与您的中队一起享受第一人称多人太空混战的血脉偾张，并以一名飞行员的视角，亲身体验惊心动魄的《星球大战》单人战役。

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