部分 Win10 Edge 浏览器开机自动启动，微软确认是 bug

本月初微软通过 Windows Update 将新版 Microsoft Edge 推送给用户，并自动取代旧版 Edge。当然，如果系统原本默认的浏览器不是 Microsoft Edge，那么升级到新版后也不会改变这一设置。

不过部分用户最近反馈的一个情况却会让人误以为微软正在另辟蹊径让他们将 Microsoft Edge 作为默认浏览器。根据用户的反馈，无论在 edge://settings/onStartup 中进行了哪种设置，无论何时启动 PC 并登录 Windows，部分 Microsoft Edge 都会随系统启动而启动。也就是说，开机并进入桌面后，Microsoft Edge 便会自动启动。

微软收到反馈的消息后，很快就确认了这是一个 bug。不过工程师目前也不能确认此错误的发生是否伴随了系统其他的行为更改。

上文提到的 edge://settings/onStartup 设置影响的是打开浏览器后的行为，与操作系统的设置并没有直接关系。

由于用户提供的信息有限，因此工程师无法定位导致 bug 产生的原因。不过根据外国科技媒体 Softpedia 的报道，这种情况发生在通过 Windows Update 自动下载安装更新的设备上。

如果你也受到此问题的影响，并且希望帮忙解决问题，可查看博客文章以获取详细信息。在博客文章中，Microsoft 提供了有关如何通过浏览器内置反馈工具共享诊断数据的完整说明。