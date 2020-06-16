微软的 Project Reunion 究竟是什么？打破 Win32 和 UWP 的 API 障碍

在上个月的 Build 2020 大会中，微软宣布了 Project Reunion，并大致介绍它可以用来构建统一的 Windows 应用程序，能够更好地打破 Win32（即 Windows API）和通用 Windows 平台（UWP）API 之间的障碍。

但很多开发者不清楚它的功能究竟有哪些、能够用来干些什么。于是，微软最近又更新了一份文档，对 Project Reunion 进行了更为详细的介绍。

根据微软的最近介绍，“Project Reunion 是一组库、框架、组件和工具，你可以在应用程序中使用它们，以从各种应用程序中体验到强大的 Windows 平台功能。Project Reunion 结合了 Win32 本机应用程序的功能和现代 API 使用技术，因此这些应用程序可适用于不同 Windows 平台。”

由此看来，开发者若想将自己的应用发布至不同 Windows 平台，通过 Project Reunion，就无需进行重写。Project Reunion 可自动适应首选应用程序模型和部署机制。

Project Reunion 的功能分为三个主要类别——新 API、聚合 API 和 API 子集。开发者可以按照自己的需求使用每种不同级别的功能。

目前，Project Reunion 中已有的组件包括：

WinUI 3 for XAML 利用 XAML 的功能，可以帮助开发者为各种应用程序构建流畅的 UX。

C++/WinRT、RUST/WinRT 和 C#/WinRT 提供自定义类型的语言本地投影，方便 C++/Rust/C# 开发人员调用 Windows API，更轻松地使用自己熟悉的语言构建各类 Windows 应用和组件。

MSIX-Core 用于打包应用程序，以通过商店或自己的交付管道分发到 Windows 桌面计算机。

微软表示，还有更多的组件在计划中，例如：

支持 Edge/Chromium 的 WebView2，带来了一次用 HTML+JS 编写应用程序并在所有平台上重复使用的便利。

Modern Lifecycle helpers 能够使应用程序对功耗更加敏感，并对运行时系统的功耗管理和用户状态的变化做出反应。

Startup Tasks 可让应用程序在不过度使用资源的情况下开始工作，或准备快速使用时活跃起来。

Update Scan Integration 有助于在与其他系统维护任务同时执行的同时，使应用程序自动保持最新。

随着 Project Reunion 的发展，它提供的功能将不仅限于合并现有的 Win32 和 UWP 模型，并将为所有应用程序提供附加功能以供使用。

Project Reunion 是完全开源的，微软表示希望依靠社区的力量来为它提供更好的发展。