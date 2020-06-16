WWDC 2020 前瞻：iOS 14 或迎来大变化，还有 ARM Mac 等 “硬货”

苹果向来以「软硬协同」闻名，每一款硬件的背后都少不了底层软件的服务，甚至在部分人眼中，苹果软件所构建的生态才是让他们一直离不开苹果硬件的主要原因。

所以除了秋季发布会，每年六月的「WWDC 开发者大会」也会吸引大量的关注。今年的 WWDC20 将于北京时间 6 月 23 凌晨 2 点开幕，按照苹果的说法，这将是「迄今最大规模」的全球开发者大会。虽然因为一些众所周知的原因无法在线下举办，但首次采用虚拟的承办形式也让外界对这场开发者大会更生期待。

按照 WWDC 以往的惯例，包括 iOS、iPadOS、watchOS、macOS 等苹果生态系统都将推出新版本。而硬件发布虽然不是 WWDC 的「固定节目」，但根据外界传闻，我们也极有可能在 WWDC20 迎来不止一款新产品。

▎iOS 14 & iPadOS 14

经历了 iOS 12 和 iOS 13 的「维稳」之后，iOS 14 或许会带来更多让人眼前一亮的新元素，首先就是「新列表视图」和「屏幕小部件」。

苹果过去其实并没有太多改变 iOS 上的主屏幕时图，应用网格的布局经过了反复的测试，对用户来说是熟悉的，自初代 iPhone 起并沿用至今。但据外媒从 iOS 14 早期泄漏版本中发现的代码显示，iOS 14 将在保留应用网格布局的基础上加入「新列表视图」，用户可以在该页面的滚动列表中查看设备上的全部应用，大致效果和 Apple Watch 的列表视图类似。

此外，据称 iOS 14 还将加入「桌面小部件」的元素，但与 iPadOS 13 中固定的小部件不同的是，iOS 14 的「桌面小部件」可以在主屏幕上自由移动，就像应用图标一样。

例如，内置的天气应用可以提供一个实时图标，该图标比显示室外温度和天气状况的普通应用图标稍大。健身记录应用还可以提供全尺寸的小部件，显示当天的运动圆环。

iOS 14 可能还会支持更改默认应用。由于频繁被批偏向第一方应用妨碍竞争，去年外媒称苹果正考虑允许用户更改默认的应用和音乐服务，例如 HomePod 不再仅限于 Apple Music，而是可以默认使用 Spotify，而 iOS 上也可以用第三方浏览器、邮件应用来替代苹果自家的 Safari 和 Mail 等默认首选项。

和去年的 iOS 13 一样，今年 iOS 14 也将对多款自带应用进行升级，具体可能包括「地图」「Safari」「查找」这三款应用。

地图：将加入更多元素来凸显地图中查找的元素，例如可以查找附近的 Apple Store 时会直接将该门店的具体服务信息展示出来，如天才吧的预约情况、Today at Apple 的时间安排等；

查找：将加入新的通知功能，更新后的「查找」应用将包含一个新选项，当某人在一天的预定时间未到达特定位置时，相应用户就会收到通知（让女友查岗更容易…？）；

Safari：将内置类似于 Chrome 的翻译功能，并且得益于神经引擎，即使没有接入互联网也可以使用

除了以上提到的，iOS 14 和 iPadOS 14 可能还有以下新功能：

新的墙纸设置页面：包括按类别进行划分的图片，以及「Shot on iPhone」的精选图片；

新的「Clips」API：将允许用户无需下载完整应用即可体验部分功能，用户可以扫描链接到应用的代码，然后直接显示在屏幕上的卡片上与之交互；

新增多款 Emoji 13 表情：共有 62 个全新的表情，如含泪的笑脸、北极熊、海豹、珍珠奶茶、皮卡、 火锅 、茶壶、魔杖、甲虫、皮纳塔等。

iCloud 钥匙串：可能加入两步验证等高级功能。

适用设备：许多证据都表明 iOS 14/iPadOS 14 的适用设备将和 iOS 13/iPadOS 13 一致，最早将支持 2015 年发布的 iPhone 6S 和 2014 年发布的 iPad Air 2 等设备。

▎watchOS 7

去年的 watchOS 6 将升级重点放在了表盘、独立 App Store、健康功能、听力健康等特性上。不出意外，苹果也将在 WWDC20 开发者大会上公布 watchOS 7，升级重点或许将继续围绕表盘、健康监测等功能。

作为每一个 watchOS 都必不可少的新元素，watchOS 7 大概率也会引入新表盘，其中或许将包括一款名为「Infograph Pro」的新图文表盘，其最大的亮点是引入「测速仪」的新部件，这种被频繁用于机械表上的功能，通过标示在表圈外围逐渐变小的数字刻度（如 300、275、250、225 等）来测量在特定距离内的行进速度，还能被用于计算工作量和推算完成时间。

此外，据称 watchOS 7 还将支持表盘分享功能，允许用户将自己自定义的表盘分享给其他 Apple Watch 用户。

其他方面，watchOS 6 或许还会加入「儿童模式」和「上课时间」两个新功能，前者将允许父母通过自己的 iPhone 设置和管理孩子的 Apple Watch，后者则允许管理者设置在某些时间（例如上课时间）可以使用哪些应用程序和复杂功能。

其他值得关注的新功能还有：

「照片表盘」将允许「共享相册」作为壁纸来源；

「睡眠模式」和「噪音检测」将加入到控制中心；

新的健身应用将通过展示一些动态图标引导用户进行锻炼；

▎硬件

虽然 WWDC 是苹果为全球开发者搭建的舞台，更多内容都是围绕软件生态展开的，但偶尔也会有些「硬货」，例如 WWDC19 的 Mac Pro 和 Pro Display XDR；WWDC17 的 iMac Pro、iPad Pro、HomePod；WWDC13 的「垃圾桶」Mac Pro 等等。

展望 WWDC20，这一次苹果推出新硬件的可能性也非常高。

首先是 ARM Mac。关于 Mac 采用苹果自家 ARM 芯片的传闻一直都是科技界小道消息的「常青树」，最早就有传言称，苹果正在开发代号为 Kalamata 的项目，包括软件和硬件层面，以使 iPhone、iPad 和 Mac 电脑更能无缝地协同工作。

去年 WWDC 公布的「Project Catalyst」应该就是苹果为推出 ARM Mac 而做的铺垫。借助这个技术，开发者可以轻松地将适用于 iOS/iPadOS 的应用移植到 macOS 平台上。

据彭博社上周的报道，他们表示苹果最快将在本届 WWDC 大会上公布关于 ARM Mac 的消息，并且他们还声称苹果至少在为 Mac 开发三款自家的处理器，第一款是基于 A14 芯片，但内部设计可能会根据 Mac 作出调整。

落实到具体硬件，第一款 ARM Mac 可能是 12 英寸 MacBook，这款设备在新款 MacBook Air 发布之后就被苹果下架。当然，由于硬件的过渡需要几个月的时间，所以发布 ARM Mac 的时间仍可能会变动。更大的可能性是苹果只在 WWDC20 上公布 ARM Mac 的相关消息，但不发布硬件，这样能够给开发者留下足够的适配时间。

iMac 也很有可能推出新款，并且将采用类似于 iPad Pro 的四边框等宽的设计元素，整体外观更接近于去年推出的 Pro Display XDR 显示器，这一点已经在泄漏的 iOS 14 代码中找到的对应素材。

据爆料者 Dickson 表示，新 iMac 将搭载去年推出的 AMD Navi 系列图形处理器，并将在存储方面实现全闪存，不再使用混合 Fusion Drive 系统，该系统已将较小的 SSD 与较大的传统硬盘配对使用以平衡速度和容量。

除了 ARM Mac 和 iMac Pro，以下硬件也很有可能在 WWDC20 亮相：

蓝牙定位器 AirTag；

新 Apple TV；

头戴式耳机 AirPods Studio；

新 HomePod

新冠肺炎疫情的给全球带来了许多不确定因素，作为第一届采用虚拟在线形式举办的全球开发者大会，WWDC20 也将带来许多新鲜体验，也让人更加期待本届大会的正式开幕。