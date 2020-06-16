B 站出圈，UP 主出走

B 站在出圈，UP 主在出走。

6 月 14 日，“巫师财经”在公众号、微博更新了最新的视频《退出 B 站：鲜衣怒马少年时》，宣布退出 B 站。B 站紧接着在凌晨发公告，痛斥巫师违约，违背契约精神；巫师反手回应，合约未生效，自己也没有违约。

▲ 擅长分析资本大鳄的 “巫师财经”，最终也成为了资本大鳄的筹码

24 小时过去，舆论已经反转好几波，B 站连发两条声明，“巫师财经”也两度回应。

根据双方公开的信息，“巫师财经”于 4 月 15 日寄出《bilibli 深度合作协议》，时隔一个多月未收到双方签字的合同，又于 5 月 19 日发函表示撤回此前的签字效力。6 月 2 日，B 站回复了电子版盖公章的合作合同，认为合同已经生效。一方认为合同未生效，一方则认为已经签约完成。

“巫师财经”认为与 B 站签订的协议未生效 来源：微博

B 站在公开回应里提到，“巫师财经”之所以 “撤回签字效力”，是因为与某视频平台签约了 “排除 B 站的内容合作协议”，有消息称，西瓜视频以高额签约费与 “巫师财经”签约，西瓜视频称 “暂不回应”。

作为 “违背合约”的惩罚，“巫师财经”在 B 站的账号已经被冻结。现在看来，“巫师财经”昨日发布的 “退出 B 站”的视频，更像是对 B 站抗议和宣战。

B 站回应 来源：微博

B 站与西瓜视频的 “挖角大战”

创作者与平台之间的合同纠纷并不少见，在直播平台 “千播”竞争的时代，顶流主播与平台毁约、跳槽的新闻经常见诸报端。

斗鱼主播 “韦神”在跟斗鱼签约未满半年时，宣布跳槽至斗鱼的竞争平台虎牙。斗鱼对 “韦神”索赔 1.27 亿，上周，湖北省高院公布宣判主播韦朕因违反解说合约，要赔偿违约金 8500 万元。

同样的 “挖角大战”在图文领域也发生过。2017 年，字节跳动（原今日头条）旗下悟空问答一口气签约了数百个多个知乎大 V，为这些大 V 提供几千到上万元的奖励，但是该协议表示大 V 们之后的内容不可以再发到知乎。

这些没能挽留主播、Up 主、作者的平台，都曾给予了这些作者大量流量扶持、推荐位置，数据不容置喙：此前韦神在斗鱼用一个月时间实现粉丝过百万，从 B 站起家的 “巫师财经”也从 B 站获取了最快发展，由于专注于当时少有的财经知识领域，“巫师财经”上线 2 个月就获得 100 万 B 站用户的关注。

正是因为既得利益的纠纷，每次签约作者的出走，都会引来不少口水战。一边巨额酬劳的诱惑，一边是白纸黑字的协议，道义之外，纠纷的本质是逐利。

秀场、游戏直播的风口已过，图文媒体流量见顶，而在知识、泛财经短视频领域，“巫师财经”称得上垂类的头部。“巫师财经”跟 B 站的合同纠纷，实则是风口上两大平台的角逐。

而西瓜视频正在以当初悟空问答的打法，来为内容创作 “扩圈”，它的对手正是 B 站。一位西瓜视频的工作人员告诉凤凰网科技，“西瓜视频在追逐年轻化的喜好”。

一方面，高流量作者能直接为西瓜视频引流，帮助西瓜视频摆脱长期以来 “男性化、低线化、中年化”的标签。另一方面，从公司战略上看，B 站营销造势在不断出圈，西瓜视频需要一个事件来 “秀肌肉”，毕竟它对标的是 “中国的 YouTube”。

而短视频作者签约西瓜视频很常见，资深短视频创作者 Cam 告诉凤凰网科技，尽管 B 站在出圈，但是 up 主想变现还是很头疼，“一个 50 万粉丝的 up 主都不一定能养活一个团队”。

Cam 观察到，从去年开始，西瓜视频开始通过各种渠道扩圈招新，“去招新、给钱，慢慢招到很多 up 主，签约的时间 1 年、2 年、5 年都有”。

一位从西瓜视频离职的员工也证实了这一点。他表示，西瓜视频的 BD 部门会通过微博私信的渠道找到 B 站 Up 主，邀请到西瓜视频入驻，“我们承诺会给流量扶持，如果连续一周、一个月在西瓜发视频，还会有相应的现金奖励，一这种拉新的转化率一般在 30% 左右”，他说道。

值得注意的是，入驻西瓜的创作者中，像 “巫师财经”一样，直接签署排他协议的作者是少数。Cam 告诉我们，西瓜视频出于种种考虑，当下签约的独家作者，要么是顶部，要么是底部。

他解释道，“西瓜视频需要一个从本平台火出圈的创作者”，而反观 B 站，老番茄、何同学、巫师财经都是在 B 站从零粉丝做到了百万关注，西瓜视频没有这种案例来吸引新的创作者加入。

另外，在 B 站开辟知识区之后，今年 6 月，西瓜视频紧接着推出了 “活字计划”，宣布将投入 2 亿资源（1 亿元现金、1 亿元流量）扶持图文作者创作视频，知识、财经领域的饭统戴老板、六神磊磊、姜茶茶都在此列。

内容创业者正沦为资本的筹码

全平台分发是绝大多数视频创作者的运营思路——为了触达尽可能多的用户。但是仔细观察会发现，在 B 站播放上百万的 UP 主，在西瓜视频的关注量和播放量却有很大的悬殊。

被视为现象级作者的半佛仙人，其在西瓜视频每期的播放量在十万上下，不足 B 站播放量的十分之一。业内人士对凤凰网科技指出，“巫师财经”彻底离开这个他曾声称 “拥有情怀”的 B 站，可能是由于独家签约带来的丰厚酬劳。这也正印证了他在以往视频里的名言：“资本永不眠”。

在 “巫师财经”的退站视频里，他表示了退出 B 站的原因，一方面自己从未有任何商业化，无论是硬广、软广都没接过，自己为爱发电的动力有所动摇。另一方面，他认为 “B 站的环境发生了肉眼可见的变化”。

B 站在声明中则表示，“巫师财经”的关注量、播放量，离不开 B 站用户的支持和鼓励，但是从法律来看，这并不足以让 “巫师财经”作出赔偿。据了解，在此之前，B 站并未与巫师财经签订任何合作协议。

根据 B 站的《注册协议》约定来看，如果没有约定 up 主需要承担的义务责任，则 up 主无需承担任何所谓的扶持成本。因此，在法律上很难界定平台的损失，只有根据服务协议的约定来确定。

有分析人士指出，“巫师财经”由于此前涉嫌抄袭、洗稿，在 B 站的用户口碑已有所下滑。和别的平台签约，是 “巫师财经”利益最大化的选择。而双方的各执一词，也会将有法院作出公正的审判。

回到纠纷本身，孰对孰错众说纷纭。根据双方的声明来看，目前双方的争议点在于合同是否已经成立，对此，凤凰网科技咨询了多位资深律师的意见。

晓德律师事务所律师陈文明表示，从合同的签约流程来看，2020 年 4 月 B 站主动邀请 UP 主签约，此时属于要约阶段；2020 年 4 月 15 日，UP 主收到了要约，并对 B 站发出了承诺，承诺到达 B 站，即产生合意，合同即成立。

当 5 月 16 日，UP 主发函不签署协议，视为撤回承诺。此时承诺已经达到 B 站，承诺已经生效，合同已经成立，受要约人在未经要约人的同意下，便不能撤回承诺。他认为，根据合同法的相关规定，B 站的诉求被法院支持的可能性更高。

法律博主吴向东也表示，6 月 2 日 B 站给出的答复是他们已签约且付款了，如果这个付款节点跟显示的落款日期 2020 年 5 月 1 日一致的话，那么巫师的撤销通知就晚了一步，合同大概率是要被认定为成立。

截至发稿，这条退站视频在西瓜视频仅获得了 30 万次播放，而 “巫师财经”的最后一条视频，在 B 站则收获了 200 万播放。