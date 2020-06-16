中通 / 申通回应快递因疫情暂停往北京发货：消息不实，但时效会有影响

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6 月 16 日午间消息，针对 “网传部分快递公司暂停往北京发货”一事，中通和申通两家分别向新浪科技回应称，消息不实。
今日有消息称，受北京地区疫情影响，部分快递公司停止向北京发货，发货时间将另行通知。有卖家称，已收到快递员关于停发的信息。
不过，中通和申通两家分别表示，该消息不实。申通同时表示，除了丰台区两个区域高风险区域，因为疫情管控，区域进行了封锁，暂时快件无法进行派送。目前北京区域因为疫情风险管控举措，快件的时效会受到一定影响。
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