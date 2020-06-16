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倪飞回应将出任中兴终端 CEO，称也还会负责努比亚事宜

2020/6/16 13:55:32来源：网易科技作者：静静责编：远洋评论：

6 月 16 日消息，媒体称努比亚手机总裁倪飞调任中兴终端，出任 CEO，同时兼任努比亚手机董事长。倪飞本人回应称，（虽然履新）但中兴终端和努比亚两边都会负责

据了解，中兴终端原 CEO 为徐峰，2018 年 7 月 7 日任命。倪飞则为努比亚手机联合创始人，努比亚手机总裁。

资料显示，努比亚是 2012 年中兴通讯推出的独立子品牌，倪飞当时出任努比亚智能手机总经理，2019 年 5 月，出任努比亚技术有限公司总裁。目前，中兴通讯在努比亚中占股 49.90%，为最大股东。

倪飞接替徐峰担任中兴终端 CEO，努比亚谁来负责呢？对此，倪飞表示两边都会负责。而中兴相关人士也向网易科技透露，倪飞还会兼任努比亚董事长

而这一人事变动是否意味着努比亚将回归中兴终端？该人士透露：“要等倪飞运营一段时间后再看，努比亚回归对中兴手机而言会是个好事。”

今年 4 月 13 日，努比亚宣布品牌 LOGO 全新升级，同时宣布进军智能硬件领域。此前努比亚手机定位为专业拍照手机，2018 年推出游戏手机红魔。据悉，今年 618，努比亚的游戏手机红魔 5G 与努比亚 65w 氮化镓充电器分别夺得京东与天猫 6 月 1 日全天销量& 销售额双冠军。倪飞社交媒体转发了战绩，并表示 618 开门红，首日战绩不错，旗开得胜。

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关键词：倪飞中兴努比亚

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