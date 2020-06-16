GitHub 将使用 “main”替换掉 “master”等术语

随着美国 “Black Lives Matter”运动愈演愈烈，继 IBM 、亚马逊、微软等科技公司之后，GitHub 方面也表示，该公司正在努力以 “main”之类的中性术语替换其服务上的 “master”一词，以避免不必要的奴隶制联想。

具体包括有，“master”和 “slave”将被替换为 “main/default/primary”和 “secondary”，“whitelist”和 “blacklist”则将被替换为 “allow list”和 “deny/exclude list”。

正如 ZDNet 所说，令人担忧的是，继续使用这些带有种族色彩的词汇可能会延长种族歧视。一些学者在 2018 年的期刊上写道，“这些术语不仅反映了种族主义文化，而且还强化、合法化和延续了它。”

目前，在美国抗议活动的刺激下，技术界已再次致力于从源代码、软件应用程序和在线服务中删除此类语言。Android 移动操作系统、Go 编程语言，PHPUnit 和 Curl 等都已表示打算用中性词汇替换掉 blacklist/whitelist。类似地，OpenZFS 文件存储管理器还用适当的替换项替换了用于描述存储环境之间关系的 master/slave 术语。

而 LinkedIn 的软件工程师 Gabriel Csapo 也在 Twitter 上表示，他也正在提出更新 Microsoft 内部库的请求，并删除任何带有种族歧视色彩的短语。

现在，几个开源项目正在将其默认 Git 存储库的名称从 “master”更改为 main、default、primary、root 或其他名称等替代名称。GitHub 对这一运动的支持有效地确保了这个术语将在数百万个项目中被删除，并有效地使本月开始的清理软件术语合法化。

此前，Chromium 与 Go 开发者也曾提议替换掉 “blacklist”与 “slave”等字眼。