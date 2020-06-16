太阳轨道飞行器首次通过近日点，距太阳 7700 万公里

6 月 16 日消息，据国外媒体报道，美国当地时间 6 月 15 日，美国国家航空航天局（NASA）和欧洲航天局（ESA）联合运维的太阳轨道飞行器（Solar Orbiter）首次通过近日点，这意味着其完成了太阳观测任务的第一个重大里程碑。

太阳轨道飞行器的设计初衷是为了让科学家们近距离对太阳进行观测，为此探测器携带了能够收集太阳图像的技术。此外，太阳轨道飞行器的运行轨道使得其能够深入研究永远不会朝向地球的太阳两极。6 月 15 日太阳轨道飞行器将首次通过近日点。轨道机动使探测器距离太阳 7700 万公里，这是地球和太阳距离的一半。

欧洲航天局太阳轨道飞行器项目科学家丹尼尔 · 穆勒（DanielMüller）在一份声明中说 :“我们从未在这么近的距离拍摄过太阳。”

据悉，太阳轨道飞行器的第一次成像活动将在接近近日点后的一周进行。考虑到探测器目前距离地球比较远，需要一周的时间才能将这些图像传回地球，任务小组预计将在 7 月中旬公布这些图像。

事实上，美国国家航空航天局此前发射的帕克太阳探测器较太阳轨道飞行器距离太阳近了几倍，但帕克太阳探测器并没有配备直接拍摄太阳的装备 ; 相反，其只能对太阳周围的环境进行观察探测。

太阳轨道飞行器于今年 2 月份发射升空，总共携带了 10 部仪器，其中包括 6 部望远镜和 4 部用于研究探测器周围环境的仪器。在探测器发射后不久，任务小组成员就一直在为每部仪器充电并反复进行检查，而本周的数据采集将是对探测器的一次全新测试。

穆勒说 :“这是我们第一次能够将所有望远镜拍摄的图像放在一起，看看它们是如何获取有关太阳不同部分的互补数据，其中包括太阳表面、外层大气或日冕，以及太阳周围日球层的数据。”

尽管科学家们对这些图像感到兴奋，但太阳轨道飞行器尚未开始其主要的科学工作。探测器将在明年年初抵达另一个近日点，并在 2022 年初再次抵达近日点开展主要科学活动。