Qt 6.0 发布首个预览版本

Qt 6.0 首个预览快照发布了。Qt 6.0 仍处于开发初期，还没有冻结功能，第一个快照提供了二进制文件，且仅专注于基本的 Qt 模块。官方表示，鉴于距 Qt 6.0 的计划发布日期尚有六个月的时间，之后也不能保证预发布快照的所有部分都将按预期工作。

第一个快照仅提供桌面平台的二进制文件，移动平台和嵌入式 Linux 正在开发中。因此，如果需要进行测试的话，得从源代码构建。Qt 6.0 需要 C++ 17 支持，如果要使用较旧的编译器，还是选用 Qt 5.15 比较好。

第一个快照包含以下模块：

Qt Core

Qt GUI

Qt Widgets

Qt Network

Qt QML

Qt Quick

Qt Quick Controls

Qt SVG

Qt Network Authorization

Qt SQL

Qt Test

以及其他

此版本以及接下来的预览快照都将在线安装程序的 “预览”软件包类别下提供。

当前，Qt 6.0 开发时间表计划如下：

6 月 30 日 冻结结构和平台

8 月 31 日 冻结功能

9 月 14 日 发布 Alpha 版本

10 月 1 日 发布 Beta 版本

11 月 17 日 发布候选

12 月 1 日 最终版本

更新说明：https://www.qt.io/blog/first-qt-6.0-snapshot-available