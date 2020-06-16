内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>软件之家>软件快报

Qt 6.0 发布首个预览版本

2020/6/16 15:05:11来源：开源中国作者：xplanet责编：骑士评论：

Qt 6.0 首个预览快照发布了。Qt 6.0 仍处于开发初期，还没有冻结功能，第一个快照提供了二进制文件，且仅专注于基本的 Qt 模块。官方表示，鉴于距 Qt 6.0 的计划发布日期尚有六个月的时间，之后也不能保证预发布快照的所有部分都将按预期工作。

第一个快照仅提供桌面平台的二进制文件，移动平台和嵌入式 Linux 正在开发中。因此，如果需要进行测试的话，得从源代码构建。Qt 6.0 需要 C++ 17 支持，如果要使用较旧的编译器，还是选用 Qt 5.15 比较好。

第一个快照包含以下模块：

  • Qt Core

  • Qt GUI

  • Qt Widgets

  • Qt Network

  • Qt QML

  • Qt Quick

  • Qt Quick Controls

  • Qt SVG

  • Qt Network Authorization

  • Qt SQL

  • Qt Test

  • 以及其他

此版本以及接下来的预览快照都将在线安装程序的 “预览”软件包类别下提供。

当前，Qt 6.0 开发时间表计划如下：

  • 6 月 30 日 冻结结构和平台

  • 8 月 31 日 冻结功能

  • 9 月 14 日 发布 Alpha 版本

  • 10 月 1 日 发布 Beta 版本

  • 11 月 17 日 发布候选

  • 12 月 1 日 最终版本

更新说明：https://www.qt.io/blog/first-qt-6.0-snapshot-available

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：Qt开发框架

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    