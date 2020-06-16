HTC 发布两款新机：HTC U20 5G 和 HTC Desire 20 Pro

IT之家 6 月 16 日消息 HTC 现任 CEO 伊夫 · 迈特斯（YvesMaitres）于 2019 年 10 月曾透露 HTC 已经停止在智能手机的硬件方面进行创新，重心将逐渐转移至 VR 业务。HTC 上一款机型还是去年 5 月 23 日发布的 HTC U12+。

时隔一年之后，HTC 今日在发布会上推出了其旗下首款 5G 手机 HTC U20 5G 以及此前早有传闻的 HTC Desire 20 Pro 手机。

HTC U20 5G 搭载高通骁龙 765G 处理器，双模 5G，采用 6.8 英寸 FHD + 单打孔屏，配备 8GB 运行内存 + 256GB 机身存储和 4850mAh 电池，支持 QC4.0 快充、人像模式拍摄、4K 录像和后置指纹识别，采用后置四摄（48MP F/1.8 主镜头 +8MP 超广角镜头 + 2MP 微距镜头 + 2MP 景深镜头）和 32MP 前置相机模组。

其他方面，

HTC U20 5G 整机尺寸 171.2 x 78.1 x 9.4 mm，重 215.5 克，运行基于安卓 10 的操作系统，包含 “墨晶绿 “和”晶岩白 “两种配色，售价 18990 新台币，约 4539 元人民币。

HTC Desire 20 Pro 外观与此前爆料相同，其他方面与 HTC U20 5G 相比只是换成骁龙 665，6GB/128GB 存储，前摄采用 25MP 镜头，6.5 英寸 FHD + 打孔屏，机身尺寸 162 x 77 x 9.4 mm，重 201 克，支持 QC3.0 快充，提供 “墨晶黑”和 “靓澈蓝”两种配色，售价 8990 新台币，约 2147 元人民币。

IT之家了解到，作为全球第一家推出智能手机的企业，HTC 市值一度曾超越诺基亚，推出过曾经的 “安卓机皇”，但近年来后继乏力，目前在业务上的调整已经逐渐使其重心远离手机行业。