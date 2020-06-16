谷歌调查 Win10 版本 2004 Chrome 强迫重新登录 Bug，问题或蔓延至微软 Edge

IT之家 6 月 16 日消息 昨天IT之家报道，有 Chrome 用户抱怨称，在安装 Windows 10 版本 2004 后，他们面临一个问题，即谷歌不断迫使用户退出 Chrome 浏览器帐户。然后，又强制用户再次登录。

当关闭谷歌 Chrome 浏览器，然后再次打开它时，此问题会再次出现 - 你必须再次登录帐户！卸载然后重新安装 Chrome 浏览器也不能解决问题。

该问题实际上此前就存在于 Windows 10 版本 2004 的 Insider 预览版中，但是由于 Chromium 团队难以重现该问题，因此他们最初不打算进行进一步调查。

幸运的是，Google 安全研究员 Tavis Ormandy 遇到了同样的问题，这促使团队进一步调查该问题。

问题似乎与 Windows Data Protection API（DPAPI）可以帮助保护 Windows 2000 及更高版本中的数据有关，包括私钥、存储的凭据和其他机密信息，但是该功能失败了，尽管其原因尚不清楚。

令人担忧的是，Tavis Ormandy 表示问题将很快蔓延到 Chromium 版 Edge 浏览器上。

当我们等待谷歌等解决问题时，Tavis 建议通过以下变通办法解决。