百度盘前涨 8%，传腾讯接洽百度计划入股爱奇艺

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IT之家6 月 16 日消息 6 月 16 日下午消息，百度盘前涨近 8%，截止发稿，百度涨 6.91%，报 124.89 美元。
IT之家此前报道，路透社今日援引两位知情人士的消息称，腾讯控股有限公司计划成为爱奇艺的最大股东，以降低成本，提升在网络视频领域的竞争力。
当前，百度拥有爱奇艺 56.2% 的股份。其中一位知情人称，腾讯已经与百度进行了接触，商讨收购爱奇艺股份事宜，具体的购股规模尚未确定。
对此，腾讯与百度、爱奇艺均表示不予置评。
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