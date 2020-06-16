百度盘前涨 8%，传腾讯接洽百度计划入股爱奇艺

IT之家6 月 16 日消息 6 月 16 日下午消息，百度盘前涨近 8%，截止发稿，百度涨 6.91%，报 124.89 美元。

IT之家此前报道，路透社今日援引两位知情人士的消息称，腾讯控股有限公司计划成为爱奇艺的最大股东，以降低成本，提升在网络视频领域的竞争力。

当前，百度拥有爱奇艺 56.2% 的股份。其中一位知情人称，腾讯已经与百度进行了接触，商讨收购爱奇艺股份事宜，具体的购股规模尚未确定。

对此，腾讯与百度、爱奇艺均表示不予置评。