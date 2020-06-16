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iQOO 3 Pro 电竞手机配置曝光：搭载骁龙 865 Plus ，3998 元起

2020/6/16 18:46:13来源：威锋网作者：乔纳森森森责编：骑士评论：

最新的爆料表明，定位电竞手机的 iQOO 3 Pro 即将发布。

消息透露，iQOO 3 Pro 配备了一块 90Hz 的 6.56 英寸 S-AMOLED Samsung E3 屏，这块全高清 + 的显示屏将提供 180Hz 的触摸采样率，并且支持屏内指纹。

大猩猩玻璃 5 面板则保护着手机的屏幕和背面，它还配备了 6 系铝合金框架。内部有望搭载骁龙 865 Plus 芯片，LPDDR5 和 UFS 3.1 存储。另外它不会带 microSD 卡插槽，该设备系统将基于 Android 10。

iQOO 3 Pro 屏幕上的打孔内置了 1600 万像素的自拍相机，该设备的背面则采用三摄像头系统，包括一个 4800 万像素的索尼 IMX586 主镜头，一个具有超微距功能的 800 万像素的超广角和一个 1300 万像素的三星 S5K4L6 人像镜头。

该手机具有 4,500mAh 电池，支持快速充电技术，可以在 30 分钟内充满。手机的其它规格包括液冷技术以及石墨片散热，X 轴线性马达，超线性双立体声扬声器和 NFC。

国行 iQOO 3 Pro 预计有 3 个版本，8GB+128GB 定价 3998 元，8GB + 256GB 将定价 4298 元，而 12GB+ 256GB 将定价 4698 元。

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