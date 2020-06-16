京东谈与快手合作幕后，跨界组合是直播电商终极形态？

直播电商正迎来 “组合拳”对垒时代。

前有京东与快手合作，后有苏宁与抖音联手…… 众巨头正瞄准直播电商市场的千亿红利，打造双方的生态联盟。

昨日，京东零售与快手宣布共同启动 “双百亿补贴”，并于今日落地首场活动 “京东快手品质购物专场”。而京东的开普勒团队是促成此次合作的主要 “推手”，近日，新浪科技等采访了开普勒总经理陆寅宏。

在她看来，用户获取并不单单局限在注册用户层面，交易用户同样重要。“如果要量化合作这件事，第一，至少能给京东创造更多的 GMV；第二，能给京东创造更多交易用户”。

跨界组合，直播电商终极形态？

互联网零售平台与短视频直播内容平台的跨界联手已越发常见。两者在不同领域正展开一块块 “试验田”——除在前端的流量竞争外，供应链才是未来行业竞争的核心。

在京东零售与快手之前，阿里在今年 5 月也曾联手推出过 “双百亿补贴”。不过，此次京东合作的看点或许在于，在这种模式运行一段时间后，此类跨界合作还能够引发怎样的新化学反应？此外，合作是否将成为直播电商的最终形态呢？

“其实这次战略合作的洽谈时间非常短”，陆寅宏称，早在 2019 年 6·18，京东就曾宣布与快手达成合作，让快手达人带货，用户可以在快手跳转京东购买商品。此次合作则是进一步升级，对京东而言是服务不同供应链能力的布局，对快手而言则填补了短视频平台在供应链上的空白，完成商业闭环。

“一方面，京东可以提供稳定的货源、商品和售后服务。另一方面，快手拥有 3 亿用户体量，这对于平台的用户活跃和黏性提升，用户价值的赋能都有多方助力”，陆寅宏称，围绕快手小店，京东为其匹配相应的品牌产品，此举可以为品牌商建起一个基于产品的交易连接，通过供应链连接到快手的流量场景中。

她强调，京东的目的并非以流量变现为主，“整个零售行业的竞争核心就是流量和供应链。如果流量和供应链能够完美地组合在一起，它是一个很燃、很爆炸的东西”，不过，这种组合可能不是最终形态，但目前从双方的定位来看，这种组合的匹配度很高。尤其是在 618 大促期间，这种组合对双方来说是共赢。

未来趋势，流量 + 供应链？

实际上，直播电商未来的核心力要看两部分，第一是流量能力，第二是供应链能力。

“可以把京东看作一个超级连接器”，在她看来，京东依托于自身的供应链资源连接起品牌商家和快手平台上的主播，从而去服务终端的消费者。在此过程中，京东实际上也提升了用户在平台上的粘性。这是一套组合拳的形态，“最终效果一定是 1+1 大于 2，甚至可能是 N+N 大于 N 的 N 次方”。

此种组合是否会对京东自身直播产生影响？

陆寅宏认为两者存在区分，站内直播与站外直播在场景上并不相同，对于后者而言，京东的核心能力更在于供应链的开放。

“其实京东是在构建一种多元的价值网络，在做的是一种规模效应，最终使得价值更大化。大家在各自擅长的、有优势的领域去做结合，其实最终各方都是共同受益的”，她说，京东要做一家以供应链为基础的技术和服务公司，核心还是把多年沉淀下来的供应链能力开放到不同的场景内，在各种场景中结合一些特定的流量分发逻辑，去帮助品牌连接到终端的消费者。

主播人选，双向匹配选择？

根据规划，京东与快手未来将在广告、商业化、数据场景、CPS 场景等方面继续合作。

“如果从开放的角度来讲，我们目前确实是以自营为主。未来会考虑逐步去帮助快手的主播和京东的商品去做连接，我们有考虑这个方向和计划”。

此外，针对主播人选，陆寅宏透露，将站在供应链的角度去看用户的选择，“主播是一个连接用户的桥梁，会更多开放地去看待跟快手和快手平台内主播的合作，但这一定是基于双方的角度来匹配，它是一个双向匹配的过程”。