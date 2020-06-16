美国对华为禁令更改原因曝光：忌惮华为 5G 标准影响力

北京时间 6 月 16 日消息，过去数周，由于美国政府加大封堵力度，禁止全球芯片厂商向华为供应芯片，华为日子不太好过。但是，封堵华为的余震，促使美国政府日前改弦更张，放松了对华为的封堵。路透社就刊文称，美国商务部将 “修改禁止美国公司与华为合作的禁令，使它们能进行合作，制定 5G 网络标准”。

《福布斯》刊文称，美国放松对华为封堵有三大原因。遭到美国封堵后，华为曾表示，美国的封堵 “将影响全球逾 170 个国家和地区，价值数千亿美元的网络的扩容、维护和持续运行”。这显然不符合包括美国在内的全球其他国家和地区的利益，也会使美国成为众矢之的。

其二，美国政府态度的变化，承认了华为在全球 5G 标准方面的影响力，以及持有的大量专利和巨额的研发支出。如果华为被迫利用自己的影响力和专利 “绝地反击”，包括美国厂商在内的其他电信设备厂商的利益也会受损。

其三，美国政府改弦更张也表明，美国政府不希望造成 5G 标准割裂，威胁全球电信网络的兼容性。5G 标准分裂、全球电信网络不兼容，会令全球电信产业 “很受伤”。

华为是全球领先的 5G 网络设备供应商，全面封堵华为存在使全球电信标准割裂的风险，会给全球电信网络部署带来不必要的复杂性，损害美国厂商利益。

不过，放松对华为封堵，并不意味着美国会心甘情愿放弃自己在科技领域的主导地位。美国商务部部长威尔伯 · 罗斯（Wilbur Ross）向路透社表示，“美国不会放弃在全球创新方面的领导地位。通过鼓励美国企业推动美国技术成为国际标准，商务部将致力于保护美国国家安全和外交政策利益。”