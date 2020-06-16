拿下中国市场第二后，华为云距离 “全球 5 朵云之一”的目标还有多远？

6 月 16 日评论 1943 年 IBM 创始人托马斯 · 沃森认为 “也许 5 台计算机就能满足全世界的需要。”随着 PC 产业的发展，这个判断成为IT界的经典笑话。

但随着宽带网络的普及，云服务正在成为IT业的主要模式，由于投资的规模效益和新技术的发展造成的马太效应，业内很多人认为云必然会走向集中化。同时由于国际上数据主权等限制，最终不可能统一到极少数云上，当年老沃森说的 “全世界只需要 5 台计算机”即将成为现实，当然不再是 5 台计算机，而是 5 朵云。

早在 2017 年华为全联接大会上，华为轮值董事长郭平就提出：华为有决心、也有能力和广大的伙伴一起在智能社会时代打造 “全球 5 朵云之一”。此话一出，当时很多人认为华为又在吹牛了。将近三年时间过去了，华为云当年吹的牛实现了吗？

跃居中国云基础设施服务市场第二

市场研究机构 Canalys 最新发布的报告数据显示，尽管新冠疫情带来负面影响，但中国的云基础设施服务市场在 2020 年第一季度仍同比猛增 67.0%，今年 Q1 中国云基础设施服务支出达到 39 亿美元。阿里云、华为云、腾讯云、百度智能云四大云服务提供商共占 2020 年第一季度支出总额的 81.0%。

阿里云以 44.5% 的份额排名第一；华为云以 14.1% 的份额排名第二；腾讯云以 13.9% 的份额排名第三；百度智能云以 8.6% 份额排名第四。

另据此前 Gartner 发布的《Market Share:ITServices, Worldwide 2019》研究报告显示，华为云全球 IaaS 市场排名上升至第六，增速高达 222.2%，全球增速最快，中国市场排名前三。而今年 Q1 跃居中国云基础设施服务市场第二，也是继 Gartner 宣布华为云在 2019 年中国 IaaS 市场份额排名前三后，华为云的又一次稳步向前。

据了解，在中国，华为云已服务于政府、互联网、汽车制造、金融、基因等多个行业，包括 30 多个国家级部委、600 多家政府与公共事业单位、互联网 50 强企业中的 30 家、20 多家大型车企、14 家基因领域企业等。

基础服务领域，华为云推出系列鲲鹏云服务，为企业提供多样算力；推出容器混合云、高性能容器批量计算解决方案，加速企业云原生转型；发布存算分离解决方案 BigData Pro、极速 IO 云硬盘、All-Connect 企业级云网络解决方案等；人工智能领域，华为云推出 43 款基于昇腾的 AI 云服务，释放澎湃算力；提供 ModelArts 一站式 AI 开发与管理平台、HiLens 端云协同 AI 开发应用平台、一站式数据运营平台 DAYU 等开发平台和工具；协同办公领域，华为云发布企业智能工作平台 WeLink，稳定高效地支撑了各行各业远程办公。

向 TOP5 目标迈进之路上优势和挑战并存

虽然华为云已经跃居中国云基础设施服务市场第二，但从全球来看华为云全球 IaaS 市场排名第六，距离前五的目标虽然仅一步之遥、但仍然面临诸多挑战。

挑战 1：惨烈的外部竞争。在国内，腾讯云与华为云的份额相差无几，近身肉搏势必会更加激烈，而华为云的份额距离国内第一的阿里云还有比较明显的差距。在全球，综合各方数据来看，2019 年全球云计算市场排名前五的厂商分别是亚马逊、微软、阿里云、谷歌、腾讯云，除了老牌巨头，就是顶尖高手，作为后来者的华为云若想在全球市场百尺竿头更进一步、进入 TOP5 绝非易事。

挑战 2：内部整合后的适应期。前不久，有传闻称华为关闭了私有云和 GaussDB，引起了业界的热议和广泛关注。华为公司副总裁、华为云业务总裁郑叶来对此传闻回应称：“我们把原来放在IT产品线的私有云团队跟 Cloud BU 的公有云团队进行了整合，形成了混合云产品部。”

外界普遍认为华为云这次内部调整，真正用意应该是把公有云和私有云合并，两个团队的资源整合，要更多地重兵投入云计算，以更好的应对未来混合云等新趋势，同时可以用公有云的架构以后来交付私有云，用公有云架构来并行支撑私有云市场客户。但毕竟是两个团队的一次重大整合，互相之间的磨合以及与客户的对接也需要时间，华为云必须尽量缩短这种磨合时间，发挥 1+1 大于二的效果。

当然，作为全球最大的通信设备商，华为云拥有云、AI、5G、物联网的协同优势，能够通过全栈技术创新，提供稳定可靠、安全可信、可持续发展的云服务解决方案，帮助客户实现数字化转型和智能化升级。而这些优势，便是未来华为实现成为 “全球 5 朵云之一”目标的重要取胜之匙。