新浪微博：未对某公司 P8 话题进行限制，可正常显示

IT之家6 月 16 日消息 新浪微博虚假消息辟谣官方账号 @微博辟谣 发布消息称：“今日有自媒体账号在多个平台集中发布文章，共同提到与某公司 P8 相关的某话题词被微博屏蔽。经查实，微博对相关话题没有进行任何限制，话题可以正常显示，特此辟谣。”

从微博辟谣博文的截图中可以看出，话题集中在 “蒋凡事件”上，自媒体账号指责 “阿里 P8 招聘私人助理”话题词被屏蔽。微博辟谣表示，该话题词正常显示。

“网信中国”微信公众号 6 月 10 消息称，国家网信办指导北京市网信办依法约谈处罚新浪微博。

6 月 10 日，国家互联网信息办公室指导北京市互联网信息办公室，约谈新浪微博负责人，针对微博在蒋某舆论事件中干扰网上传播秩序，以及传播违法违规信息等问题，责令其立即整改，暂停更新微博热搜榜一周，时间自 6 月 10 日 15 时至 6 月 17 日 15 时，暂停更新热门话题榜一周，时间自 6 月 10 日 15 时至 6 月 17 日 15 时，严肃处理相关责任人，同时，要求北京市互联网信息办公室对新浪微博依法从严予以罚款的行政处罚。

IT之家获悉，国家互联网信息办公室有关业务局负责人强调，网站平台应当切实履行主体责任，健全管理制度，明确内部审核处置流程，既不得为违法违规信息提供传播平台，又不得随意干预信息正常呈现、干扰网上传播秩序。国家互联网信息办公室将进一步强化日常监管，督促相关网站平台加强内部管理和自律，依法依规开展服务。

6 月 10 日晚间，新浪微博 @微博管理员 发布微博社区公告，表示微博热搜榜、热门话题榜自 2020 年 6 月 10 日 15 时至 6 月 17 日 15 时停止更新。