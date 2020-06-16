汽车定制简史：从定制外壳到定制「基因」

汽车发明之初，是以一种定制的方式来制造的。

1920 年代的汽车只针对有钱人，像劳斯莱斯这样的汽车公司只生产底盘，顾客还要再通过找「车身制造厂」来制造一套独特的定制车身才行。

直到亨利 · 福特将装配流水线生产的概念应用到整个汽车制造过程中之后，价格合理且可靠的汽车才得以广泛普及。之后汽车的制造才逐渐专业化和规模化。

因此，T 型车从 1908 年首次亮相到 1927 年停产之间共售出 1500 万辆，效率的提升也让汽车设计的「趋同化」的道路。

福特 T 型车流水线 | 福特官方

但汽车个性化的需求始终需要满足，后来越来越多拥有不同「性格」的汽车品牌出现，同时汽车制造中也逐渐加入了浅层的定制化，例如汽车的外观、颜色、内饰、配置选择。甚至通过不同个性表达来彰显个人品味，已成为汽车行业赋予「豪华」的一种新内涵。

「技术正在将大规模的市场转化成无数的利基市场」《长尾理论》这本书的观点似乎在这里更能体现。基础需求满足之后，人们的新需求正在分崩离析，演化更多小众需求或者说个性化需求。

于是，直到制造业又重新回到世界舞台中心，定制化汽车似乎迎来了新的春天。

2012 年，美国首先提出工业互联网概念。这个概念由 GE 最早提出，它更加注重基于互联网技术，使制造业的数据流、硬件、软件实现智能交互，利用智能系统的大数据分析工具进行数据挖掘和可视化展现，形成「智能决策」，为生产管理排除更多不确定性。

2013 年，德国首次在汉诺威展上提出了工业 4.0 战略，工业 4.0 更强调的是工厂与工厂之间企业横向的集成，以及从最终的材料到用户端到端的集成。

于是汽车产业的 C2B 的模式（Consumer to Business，即消费者到企业）、C2M 模式（Customer-to-Manufacturer，用户直连制造）开始盛行。由此更多的汽车配置出现，越来越多的定制化需求被满足。

这背后也要求汽车企业在供应链、生产线、渠道链以及企业的IT架构等全价值链中进行一次「换骨」式的革新，更像是一次典型的「制造业升级」。

「汽车定制化」似乎已经成为了汽车厂商角逐的下一个战场。不再像以往那样提供千篇一律的产品和服务，为的就是符合消费者的个性化需求。而对于整车制造企业，汽车产品的交付能力和成本控制能力将面临越来越高的挑战。

现在个性化生产下，用户等待的时间都会比较长。「这背后考验的是整个支持体系，其实做个性化定制不是那么容易的一件事情。」蔚来李斌表示，如果是选择配置太多了的话，很容易有零部件的库存问题，所以制造的整个体系必须支持才可以。

随着智能电动汽车的普及，未来新的个性化定制可能会再次「流行」。

不仅仅是因为电动汽车的零部件较传统汽车大幅减少，结构更加简介，易于模块化。更重要的是，未来人们对于定制化的需求不再是「皮肤」表层的定制化，更是汽车内部的「基因」定制化。

在不同的仪表盘和内饰之下，背后驱动的其实是用户体验。但体验是个人和主观的，并且它会极大地受到我们过去的经验、个人喜好、情绪和许多其他因素影响。所以汽车内更多个性化的「软件」就会像淘宝的「千人千面」、像抖音的「推荐算法」那样显得尤为重要和关键了。

用户体验并不是随互联网一起发明的新事物。一开始，伟大的设计师就已经了解了体验的重要性，只是如今汽车产品的研发设计需要适应新一代的互联网用户而已。