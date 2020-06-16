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微信安卓版 7.0.16 内测版更新发布

2020/6/16 23:16:46来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家6 月 16 日消息 今天，腾讯微信发布最新的安卓内测版 7.0.16 更新，官方日志是优化了一些已知的问题。从微信 7.0.15 开始，微信支持修改微信号了。

此前微信安卓版 7.0.13 带来了黑暗模式支持。更新内容为可跟随系统的设置，切换为深色模式。从微信 7.0.15 开始，其暗黑模式可以独立设置了。微信安卓版 7.0.14 开始，新增支持给群聊设置备注名称。用户可通过群聊设置的 “备注”功能修改。备注后的群聊名称仅自己可见。

近期更新历史：

1、可以设置深色模式不跟随系统。

2、阅读网页文章时回复消息会自动打开浮窗。

3、新增接龙固定入口。

4、小程序支持收藏。

微信 7.0.16 内测版 64 位下载，点此链接

今天，腾讯微信 iOS 版 7.0.13 正式版发布，可修改微信号了，支持独立的深色模式切换开关。

如果你想第一时间申请微信安卓 64 位最新内测版体验资格：在IT之家微信公众号（注：微信搜 “IT之家”并关注）回复 “微信内测版”，即可获取下载地址。

▲移动客户端用户：点击二维码图片并保存到手机，然后使用微信的扫一扫功能，选择相册，找到此二维码即可扫一扫。

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关键词：微信腾讯

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