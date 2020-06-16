爆料：三星 Note 20+ LTPO TFT 显示屏技术名称为 “HOP”

IT之家6 月 16 日消息 外媒 SamMobile 报道，消息人士称，三星将允许（部分）Galaxy Note 20 系列手机搭载可变刷新率的尖端 LTPO 显示技术，会被称为 “HOP”。该绰号据说来自混合氧化物和多晶硅的名称，而混合氧化物和多晶硅是三星精简薄膜晶体管（TFT）背板的两种材料关键。从概念上讲，HOP 对于 LTPO TFT 背板在智能手机上应用将具有重要意义。但是，苹果和三星已经在智能手表领域实现了这项技术的商业化，Apple Watch 4 和 Galaxy Watch Active 2 都搭载了 LTPO 显示技术。

IT之家获悉，苹果实际上是 LTPO 原始专利的所有者，这意味着三星将不得不为其扩展用途支付专利费。根据同一份报告，虽然 LG 生产了 2018 款 Apple Watch 4 所用的 LTPO TFT 面板，但一旦这项技术在 2021 年推向 iPhone 13，它将由三星生产。

LTPO 是 “低温多晶硅”的缩写，是一种显示背板技术，可以动态更改兼容 TFT 面板的刷新率。实际上，这是相当可观的节能基础技术，尤其是在诸如 Galaxy Note 20 系列及其常亮显示屏的情况下。更具体地说，据说其效率比之前的 LTPS 底板高 20％。三星 Galaxy Note 20 系列仍不会完全放弃后者，据消息人士称，只有 Galaxy Note20 + 将采用新的 LTPO TFT 平台，即 HOP。

另一方面，也有传闻称常规的 Galaxy Note 20 不支持 120Hz 的刷新率，因此其电池续航在实际应用中不会明显变差。备受期待的 Galaxy Note 20 系列预计将于 8 月 5 日推出，应该会在 9 月初在全球大部分地区上市。