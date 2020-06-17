IT之家6 月 17 日消息 据国资小新消息，中国生物新冠灭活疫苗 Ⅰ/Ⅱ 期临床研究揭盲：两针接种阳转率 100%。全球首个新冠灭活疫苗所有受试者全部产生抗体。

6 月 16 日，国药 @中国生物 CNBG 武汉生物制品研究所研制的新冠病毒灭活疫苗 Ⅰ/Ⅱ 期临床试验盲态审核暨阶段性揭盲会在北京、河南两地同步举行。揭盲结果显示：疫苗接种后安全性好，无一例严重不良反应，不同程序、不同剂量接种后疫苗组接种者均产生高滴度抗体！18-59 年龄组 0,28 天程序接种两剂后中和抗体阳转率达 100%。

此次临床试验连续奋战 66 天，是全球首个获得了新冠灭活疫苗 2 针接种后的安全性和有效性数据的新冠灭活疫苗临床试验，对不同年龄、不同程序、不同剂量、不同针次的研究结果，均有较为完整的呈现。IT之家获悉，这也是迄今为止时间最长、数据最全面、效果最理想的新冠疫苗临床研究结果，为我国疫情防控和紧急使用提供了科学、可评价的数据。

与此同时，中国生物积极推进 Ⅲ 期临床的海外合作，与多个国家的企业及机构确定了合作意向。中国生物已率先建成了高生物安全等级生产车间，这也是目前全球唯一符合生物安全和 GMP 标准、从数量上能够满足紧急接种需求的新冠疫苗生产车间。