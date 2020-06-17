19 元福袋赢旗舰手机，这套路为何蒙了这么多买家？

在二手交易平台上，花十几元就能 “买到”一台主流智能旗舰手机，听着是不是有些魔幻？

近日多位读者向懂懂笔记爆料，表示在闲鱼上看到有商家宣称公司紧急清仓大甩卖，商品链接标价均为十几元，而图片均是主流智能手机：如 iPhone 11、华为 P30 Pro、小米 10、iQoo Neo3……

估计任何人突然看到这样的图片和价格，都会心神恍惚。当然，警惕也会有一些，而这些商家明示：款式随机，下单就发货。这一下，决定购机的消费者还会怀疑吗？

从交易记录来看，最近三十天内部分商家账号的评价已高达几百条，看来试图 “捡漏”、“赌一把”的消费者不在少数。

难道，天上又开始掉馅饼了？

即便清仓甩卖，只花十几元真的能买到主流智能手机吗（即便是二手的）？这些商家卖的究竟是什么？他们是在通过什么赚钱？在一番深入了解后，我们发现可笑的套路背后，除了骗术居然还隐藏着一个不为人知的行业困境，真的令人匪夷所思。

十几元买的 “手机”是什么？

根据读者提供的线索，懂懂笔记在闲鱼找到了低价清仓的商家。网页上的链接标价仅十几元，无论商品图片还是详情图片，展示的都是市场价格在三千元以上的主流智能手机。

在商品详情里，商家对于商品的描述大致如下：公司清仓低价甩卖，商品一旦发货，不接受任何理由的退换货请求。但是，没有任何 “手机”相关的描述内容，只有一些精美图片能让消费者联想到——这些链接与名牌手机有关。

点击 “我想要”后咨询商家，3 个小时内未得到商家任何回复，这摆明了就是你自己赌赌看的架势。

为了一探究竟，懂懂笔记花了 19.9 元拍下商品。在拍下商品之后，商家立马弹出了发货的信息，物流显示待揽收。随即，懂懂笔记点开这个商家近千条的评价，仔细阅读后对于这 19 元的价值基本归纳为——智商税。

在近千条评价中，几乎所有的买家都在骂商家是骗子，收到的商品货不对版，都是些廉价配件。“图片里是手机，但收到货后只有手机的充电线，而且还不是品牌产品。”有买家评论，快件里根本不见手机影子，收到的手机充电线也是不值十元的廉价货，自己上当受骗了。

还有买家收到的是劣质手机支架，“这东西别说正常使用，就连完整组装都无法实现。”连续翻看了大量买家评论后可以了解到，没有买家收到了链接内图示的手机，快递来的几乎都是廉价手机配件。

一天之后，懂懂笔记也收到了商家寄来的快件。尽管已经做好了心理准备，但拆开盒子后依然是哭笑不得：一条黑色的普通有线耳机，没有任何包装，只套了个食品塑封口袋。

仔细观察之后可以发现，这款耳机的质量相当差。线材松松垮垮，塑料件有很多毛刺。在耳机上、包装袋上也未发现任何品牌标识、生产厂家标识，显然这是个三无产品。通过拍照搜索的方式，懂懂笔记在淘宝找到了不少相似款式的耳机，价格仅不到十元。

“找商家要说法，根本不回，投诉、举报了也没有什么作用，只能自己认栽了。”在一位商家的评价页面里，懂懂笔记看到许多买家的抱怨和投诉，包括向闲鱼官方的投诉和举报信息，都是无法让相关商品下架。

尤其让买家倍感气愤的是，在大量投诉、举报之后，这位商家至今没有得到任何处罚，也没有一次退款。那么，为何挂羊头卖狗肉的闲鱼商家在遭遇大量投诉、举报之后，仍会免于处罚？

或许，我们可以在商品发货的地点先找找相应的答案。

数码福袋新套路——清库存

在翻看了自己收到的商品快递地址之后，懂懂笔记发现，劣质耳机是发自深圳华强北。

“这样的耳机，在飞扬的批发价也就三、四块钱，这个卖家赚了你五倍呢。”

当懂懂笔记拿着耳机找到相熟的华强北商家阿彬时，他笑得似乎有些合不拢嘴。阿彬表示，类似的耳机、手机架、充电线等数码 “福袋”，早在去年就已经出现在闲鱼上了。

如今一些卖数码配件福袋的商家，只是改头换面，换了些新的套路（商品界面）而已。阿彬表示，去年初就有许多商家在闲鱼上，以十元左右的价格兜售所谓的 “数码福袋”，表示里面有精品充电宝、蓝牙耳机等，但最后发货的商品几乎都是廉价数码配件而已。

“这招今年不能用了，很多买家都知道不可能抽到所谓的高价值配件了，于是就搞了这个（假链接）。”阿彬强调，身边也有部分商家为了在闲鱼上销售配件，今年初开始更换了新方式，就是在页面上挂上有手机图片的 “福袋链接”，而且这些福袋的价格，也普遍比以往更高。

虽然链接图片上呈现的是高价手机图片，但实际发的还是配件，“买家都以为有手机，但实际上还是和之前一样的劣质配件，其实这都是利用了买家的想当然。”

阿彬解释，消费者看到链接商品图片是手机，有些人不管详情有无相关描述，都会习惯性地认为商家所宣称的清仓，指的就是手机，于是乎冲动下单。更有一些人的心理就是想赌一把，搏一搏运气。至于这些商品的详情描述，都是故意不标注手机相关字眼，因此可以规避平台的规则。“毕竟十几元的福袋，有些人会想即便发来的是一部千元机也不亏呀。”

当然，也有谨慎的买家会因为详情里没有具体描述，下单前去找商家咨询。但商家面对这样的提问是一概不回的。

据阿彬了解的情况，这种新的手机链接套路比以前的数码福袋销量还要猛，投诉也要更加激烈。在他看来，能正常做买卖商家肯定不想背负 “骗子”的标签。“这些卖家之所以出此下策，主要是因为疫情下数码配件大量滞销，厂家和经销商现金流吃紧，为求续命玩的甩库存新套路。”阿彬说道。

“其实仔细看看，详情描述里的甩库存三个字是真的，但甩的只是手机配件库存而已，并不是智能手机。”经营手机硅胶壳的阿彬坦言，今年以来手机配件压货严重，很多经销商都销不动产品了。在正常渠道里，这些低端的数码配件价格基本上在十元左右，而心存叵测的商家就在闲鱼里标上十几元的价格卖 “图片链接福袋”，无外乎是为了多蒙一些 “智商税”，快速回本。

那么，明摆着收智商税的勾当，为何买家投诉、举报后总是无果？商家究竟钻了平台的哪些空子？

研透闲鱼规则：买家干瞪眼

“你仔细看看详情，这么写消费者能维权吗？”

阿彬指着相关商品的详情说道，在详情里只有几张高价值智能手机的图片，而文字描述里，却丝毫未提及手机相关内容。

而且商品的标题，写的也只是 “公司手机清仓”，并未明示买家可以购买到手机。链接里面的手机图片，只是让买家一厢情愿地产生 “错觉”罢了。

因此，消费者购买了根本未明示内容的商品，即便有问题，也很难维权。“再说了，在闲鱼的规则里，只要明确说明（商品）不退、不换，就很难退款。”阿彬告诉懂懂笔记，在他做闲鱼的经验中，只要在详情中说明 “商品一旦售出不退换”，除非真的货不对版或出现严重质量问题，否则买家都很难举证和投诉。

关键是，买家购买的商品是完全没有任何细节描述、内容未知的福袋。而福袋商品默认的，就是消费者买的是 “未知商品”。

“难道赌博赌输了，还能找坐庄的去要钱吗。肯定不行的，福袋也是如此。”阿彬旁边柜台的另一位数码商家小郑也表示，他认识几个做这种数码福袋的商家，基本山都是在想尽一切办法规避各个平台政策，对投诉和咒骂毫不在意。

无论是之前的福袋，还是今年的新福袋，背后的商家在上架商品之前都仔细研究、琢磨过闲鱼平台的规则。通过一些小漏洞，他们在细节上尽量规避了用户投诉、举报的有利条件，“即便买家真的举报成功，商家也只是失去了一个账号，还是可以解绑后另行注册的。”

除此之外，小郑还透露，今年这些商家的目的与去年完全不同。去年做数码配件福袋，商家一方面是为了减轻库存压力，同时也在培养闲鱼账号销售的权重。哪怕有个别买家差评，数量也不会太有多。“一旦他们的账号权重上升了，商家就可以将账号用于销售其它商品，比如手机。”

养了一年的账号，这些卖家的搜索权重、影响力、信任度都会有所增加，同时也提高了成交的可能，“而今年部分卖家就是纯粹为了清库存，迅速拿回现金流。”

小郑指着其中一位商家的评价告诉懂懂笔记，所有评价都在骂商家卖假货，这样的账号即便权重再高，也很难销售出去商品，销量甚至还不如新开的闲鱼号，“其实要不是买家贪上心头，仔细先看看评论，怎么可能还会在这些网店下单。”

阿彬对此也坦言，实际上这样的账号只能做一次性买卖，一旦被查被封，只能丢弃不管。当然，商家会再去换个新账号。至于消费者，尤其是被数码福袋坑骗过的买家，未来可能又要面对新的福袋套路、新的商家账号，开始新的上当过程。

结束语

显然，贪念真的害人。贪念让消费者忘记查看应查的信息，进而在上当的路上 “重蹈覆辙”。同时，我们也不禁要问，是什么样的原因导致这么多人一次一次被商家收取智商税？

任何有理智的普通人应该都知道，花十几元购买主流旗舰手机是天方夜谭。至于成百上千的消费者购买了这种数码福袋之后，在评价区铺天盖地的咒骂都未能阻挡新的买家 “飞蛾投火”，个中原因就要仔细琢磨了。