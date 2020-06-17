新冠疫情以来，马斯克等 7 位亿万富翁净资产已增长逾 50%

随着新冠疫情在全球范围内蔓延，数百万人的生活受到破坏，并临前所未见的失业率暴增及市场动荡。但自 3 月份股市暴跌以来，一些亿万富翁已经恢复甚至超过了先前的财富水平。

使用《福布斯》实时亿万富翁数据，GoBankingRates.com 发现，全球 50 个最富有的人中有 7 个人的净资产在 3 月 18 日（Covid-19 被宣布为大流行病一周后和道琼斯 (26289.9805, 526.82, 2.04%)指数暴跌两天后）至 6 月 4 日（美国多数州已开始重新开放）期间增长了 50% 以上。



增幅排在榜首的是特斯拉和 SpaceX 的首席执行官埃隆 - 马斯克（Elon Musk），其财富在上述时段内增加了 55%，达到 380 亿美元以上，部分原因是特斯拉股价的回升：3 月 18 日特斯拉收于 361.22 美元，6 月 4 日收于 864.38 美元。据报道，马斯克拥有约 3870 万股特斯拉股票，而在 5 月，马斯克从特斯拉获得了首笔基于绩效的股权奖励，价值超过 7 亿美元。

特斯拉股价周一收于 990.90 美元。据《福布斯》，马斯克当前净资产进一步上涨至约 420 亿美元。

在疫情期间，马斯克一直是有争议的人物。早些时候，他曾承诺在疫情期间将呼吸机送往某些医院，但据报道又改为提供呼吸辅助机（马斯克通过社交媒体否认了这一点）。他还一直是居家隔离令的批评者，在 4 月份的特斯拉财报电话会议上称之为 “法西斯主义者”。

自疫情以来，身家有所恢复的另一位亿万富翁是 Facebook 首席执行官马克 - 扎克伯格（Mark Zuckerberg）。报告显示，从 3 月 18 日到 6 月 4 日，扎克伯格的财富增加了 52%，至逾 830 亿美元。3 月 18 日 Facebook 股价收于 146.96 美元，6 月 4 日收于 226.29 美元，扎克伯格拥有约 4 亿股 Facebook 股票。周一 Facebook 收于 232.50 美元，据《福布斯》，扎克伯格的当前净资产进一步上涨，达到约 874 亿美元。

以下为 GoBankingRates.com 列出的 7 名亿万富翁的名单，这些富豪在 3 月 18 日到 6 月 4 日期间财富增长了 50% 以上（据《福布斯》，他们当前的净资产均有所增加）。

特斯拉 / SpaceX/The Boring Company 首席执行官马斯克

3 月 18 日的净资产：246 亿美元

6 月 4 日的净资产值：382 亿美元

财富增加额：136 亿美元

百分比变化：上升 55%

向 Covid-19 捐赠的现金总额：无可用信息

截至 6 月 16 日的净资产：420 亿美元

Facebook 首席执行官扎克伯格

3 月 18 日净资产：547 亿美元

6 月 4 日净资产：834 亿美元

财富增加额：287 亿美元

百分比变化：上升 52.47%

向 Covid-19 捐赠的现金总额：超过 1.5 亿美元

截至 6 月 16 日的净资产：874 亿美元

印度能源公司 Reliance Industries 董事长 Mukesh Ambani

3 月 18 日净资产：368 亿美元

6 月 4 日净资产：580 亿美元

财富增加额：212 亿美元

百分比变化：上升 57.6%

向 Covid-19 捐赠的现金总额：6830 万美元

截至 6 月 16 日的净资产：594 亿美元

德国施瓦茨（Schwarz）集团老板迪特尔 - 施瓦茨（Dieter Schwarz）

3 月 18 日净资产：198 亿美元

6 月 4 日净资产：331 亿美元

财富增加额：133 亿美元

百分比变化：上升 67%

向 Covid-19 捐赠的现金总额：无可用信息

截至 6 月 16 日的净资产：308 亿美元

日本迅销公司创始人兼总裁柳井正及家族

3 月 18 日净资产：197 亿美元

6 月 4 日净资产：296 亿美元

财富增加额：99 亿美元

百分比变化：上升 50.2%

向 Covid-19 捐赠的现金总额：无可用信息

截至 6 月 16 日的净资产：297 亿美元

香奈儿共同所有者阿兰 - 沃特海默（Alain Wertheimer）

3 月 18 日净资产：171 亿美元

6 月 4 日净资产：263 亿美元

财富增加额：92 亿美元

百分比变化：增长 53.8%

向 Covid-19 捐赠的现金总额：无可用信息

截至 6 月 16 日的净资产：247 亿美元

香奈儿共同所有者杰拉德 · 韦特海默（Gerard Wertheimer）

3 月 18 日净资产：171 亿美元

6 月 4 日净资产：263 亿美元

财富增加额：92 亿美元

百分比变化：上升 53.8%

向 Covid-19 捐赠的现金总额：无可用信息

截至 6 月 16 日的净资产：247 亿美元