人民日报：直播带货 “7 天无理由退货”执行情况总体较好

IT之家6 月 17 日消息 据人民日报报道，北京市消费者协会 16 日发布的《直播带货消费调查报告》显示，直播带货 “7 天无理由退货”规定执行情况总体较好，但也存在部分虚假宣传、信息公示不全以及售后没有保证等损害消费者权益问题。

IT之家了解到，北京市消协此次直播带货体验调查共选取了淘宝、天猫、京东、苏宁易购、拼多多、小红书、蘑菇街、抖音、快手和微博等 10 个直播平台作为体验调查对象。体验人员以消费者身份在每个直播平台各进行 3 次模拟购物体验，共完成 30 个直播带货体验调查样本。

报告指出，本次体验调查的 30 个直播带货样本中，有 29 个体验样本均能够做到 “7 天无理由退货”，只有 1 个体验样本 “无理由退货”遭到拒绝。体验人员在苏宁易购直播平台购买一款 “周黑鸭锁鲜乐享卤鸭脖”时，平台商品信息和订单页面均标注支持 “7 天无理由退货”，但在商品详情页底部有小字提示 “锁鲜产品不支持‘7 天无理由退货，发出后不支持修改地址’”。体验人员在购买过程中没有看到提示，收到商品后以 “七天无理由退货”申请退货，商家以提示 “因保鲜盒装保质期短已发货不支持退款”为由，拒绝了退款申请。

调查发现，在 30 个直播带货体验样本中，有 9 个样本涉嫌存在证照信息公示问题，占比 30%；有 3 个样本涉嫌存在虚假宣传问题，占比 10%；有 1 个样本执行 “7 天无理由退货”不到位，占比 3.33%。体验调查还发现，部分直播带货商家虽然标注 “退货包运费”，但退货时实际支付 12 元运费，商家只补贴 10 元运费；部分微博直播带货过程中，除了主播语音介绍，平台和商家页面没有任何商品的文字或图片信息；个别直播带货商家要求先交定金，并提示 “我已同意定金不退等预售协议”，否则无法提交订单。

