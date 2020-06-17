三星 Galaxy Tab S7 Plus 渲染图出炉：12.4 英寸 120Hz 大屏

IT之家 6 月 17 日消息 爆料达人 OnLeaks 和外壳制造商 Pigtou 公布了还未发布的三星平板电脑 Galaxy Tab S7 Plus 的渲染图，并称该设备将拥有 12.4 英寸的大屏幕，这一屏幕尺寸将使 Tab S7 Plus 与大多数 Android 平板电脑相比大了不少，不过比苹果的 12.9 英寸 iPad Pro 要小一些。

▲Galaxy Tab S7 Plus

Pigtou 还透露了一些关于 Tab S7 Plus 的规格和信息，该平板的长度约为 285 毫米，宽度约为 185 毫米，厚度约为 5.7 毫米，背面可能会配备双摄像头，正面可能有一个单摄像头，不过与 Galaxy Tab S6 相比，该摄像头看起来是在平板电脑的右侧，而不是在顶部。据传，Tab S7 Plus 还将配备 9800mAh 电池，120Hz 显示屏，并支持 S Pen。

▲Galaxy Tab S7

OnLeaks 和 Pigtou 之前已经合作放出了更小的 Galaxy Tab S7 的渲染图，该平板电脑将采用 11 英寸的屏幕，长度可能为 253.7 毫米，宽度为 165.3 毫米，厚度为 6.3 毫米，比 Tab S6 略大。与 Tab S7 Plus 一样，Tab S7 也可能在平板电脑的右边框上设置两个后置摄像头和一个前置摄像头，还可能配备 7760mAh 的电池。

IT之家了解到，Galaxy Tab S6 是在去年 9 月份发布的，所以 Tab S7 和 S7 Plus 会在类似的时间段发布。