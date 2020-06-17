史上首次！华为打败三星拿下全球智能手机市场第一，但危机还在

余承东吹过的牛，再次实现了。

早在 2016 年，余承东曾经大放豪言，宣称华为的智能手机出货量要在 3 年内超越苹果，5 年内超过三星电子，最终成为全球智能手机第一名——当时，几乎所有人都认为，这是不可能的。

但 2020 年，突如其来的疫情，让不可能变成可能。

最新的数据显示：华为智能手机出货量已超越三星，成为全球第一。

史上第一次，华为手机出货量超越三星

这个最新的数据，来自于知名市场调研机构 Counterpoint Research，它所指向的时间段，是 2020 年 4 月。

不过，让雷锋网感到疑惑的是，在不同媒体的报道中，Counterpoint Research 似乎给出了两份不同的智能手机市场份额数据——尽管它们指向了同一个结论：华为超越了三星。

第一份数据，由智通财经、中国日报等媒体发出的报道引用。

这份数据显示，2020 年 4 月，全球智能手机的出货量为 6937 万部，同比减少了 41%，主要原因是多个国家或地区的市场封锁。

其中，华为 4 月份在全球智能手机市场的份额为 21.4%，而三星的市场份额则减少到 19.1%。

由此，2020 年 4 月，华为智能手机出货量正式超越三星，成为全球第一。

在全球智能手机市场的发展历程中，华为也是第一次超越三星。

据智通财经报道，此次三星手机出货量败给华为，主要是因为三星占有较大市场的印度因卫生事件原因封城导致三星手机在印度销量暴减。

此外，智通财经还表示，三星有大量工厂位于印度，印度卫生事件的爆发导致了三星手机的工厂不得不停工停产，三星的生产能力也受到了极大影响。

当然，在三星的智能手机业务在全球范围内受到影响的同时，华为的智能手机业务却随着中国的疫情防控进度而得以正向改变。

中国日报也援引了来自 Counterpoint Research 的数据宣称，在全球智能手机市场，华为的市场份额从 3 月份的 17% 增加到 4 月份的 21.4%。

显然，对于华为来说，这算是一个亮眼的成绩。

问题是，华为过于依赖中国市场了

然而，同样宣称采用 Counterpoint Research 的信源，但外媒针对这一话题的报道内容却引用了不同的数据。

据外媒 Android Authority 的报道称，根据 Counterpoint Research 的月度市场检测报告，华为在 2020 年 4 月的市场份额为 19%，而三星降至 17%。

雷锋网 (公众号：雷锋网)注：来自 Android Authority

这同样也可以指向一个结论：在全球智能手机市场，华为超越了三星。

在这篇报道中，Android Authority 引用了 Counterpoint Research 副总裁 Neil Shah 的说法称，华为之所以能够获得这样的成绩，主要归功于中国市场。

Neil Shah 表示，在中国智能手机市场的需求端和供应端都回归正常的情况下，华为的销量出现爆发。

他还表示，与华为的情况相比，三星手机所在的关键市场，比如说印度、美国、拉丁美洲和欧洲部分区域，在 2020 年 4 月份的智能手机销量几乎为零——而这些区域都是因为疫情而被严格封锁的。

这也是三星的 Galaxy S20 系列销量也非常不好的原因。

不过，从整体的市场态势上来看，华为之所以能够在 4 月份超越三星，中国市场起到了很大的支撑作用。

根据中国信通院发布的数据，2020 年 4 月，中国国内智能手机出货量达到 4127.8 万部，同比增长 14.2%，上市新机型 48 款。

这些都是疫情防控之下的正面结果。

在这种情况下，华为的智能手机出货量自然也是水涨船高——据中国日报报道，2020 年 4 月，中国市场为华为在全球范围内的智能手机业务贡献了高达 76% 的出货量。

所以，一方面，华为应该感谢中国市场；但另一方面，这种对单一市场的过度依赖，也值得担忧。

因为，从整体的数据来看，华为这次超过三星，在一定程度上是占了中外疫情防控态势巨大差异的便宜。

一家智能手机厂商的命运

这两年，华为处于风口浪尖，其智能手机业务也是冰火两重天。

在美国禁令之前，华为的智能手机业务可以说是意气风发。

2018 年 4 月，在 P20 发布会之后的采访中，华为消费者业务 CEO 余承东表示，全球手机全球手机厂商最终只会剩下包括华为在内的两到三家，最晚在 2019 年可以做到全球市场第二。

他还说，华为成为全球第一，也是历史必然——可谓是豪气冲天。

很快，来自 IDC 的数据显示，在 2018 年 Q2 和 Q3，华为成为超越苹果成为全球第二；后来在 2019 年全年的四个季度，华为的总体智能手机出货量为 2.406 亿台，远远高于苹果的 1.91 亿台，与三星的 2.957 亿台有 5000 万部的差距。

总体来看，在 2019 年，华为的确实现了全球市场第二的成绩。

但在这一过程中，市场之外的因素已经出现——2019 年 5 月 15 日，美国对华为发出禁令，华为手机无法再搭载 GMS，这对华为的海外手机业务来说，是一个重大打击。

于是，在 2019 年剩下的两个季度里，华为做了两件事：一是持续重点发力国内手机市场，其中在 Q3 的出货量占比高达 42.4%，堪称一家独大；二是在海外市场打造 HMS，来弥补 GMS 的缺失。

其中，中国市场的支撑，成为华为手机业务在 2019 全年守住全球第二的重要助力。

对于这个成绩，余承东愤愤不平，他在一次采访中说：

如果不是贸易战，我们就会是全球排名第一的手机厂家了。

尽管如此，在中美贸易战的政治阴云之下，华为手机在国内外市场的表现继续出现严重的不平衡，并在整体上呈现出下滑之势——IDC 数据显示，2020 年第一季度，华为全球出货量下降了 17.1%。

但谁也没有料到，新冠肺炎疫情也加入到变量之中，并且在 2020 年 4 月助力华为超越三星，成为世界第一名——尽管这个第一的名头，也很有可能是短暂的。

所以说，一家智能手机厂商的命运，当然要看自我奋斗，但是也要考虑到历史的进程。

无论如何，在中美贸易战和新冠肺炎疫情的双重不确定因素下，华为能够在 2020 年 4 月拿到出货量全球第一这样的成绩，已经很难得了。

不过在雷锋网看来，华为的智能手机业务依然面临不少危机。

一方面，在 GMS 缺失的情况下，华为的海外智能手机业务势必遭到重创，HMS 虽然基本上也可以起到替补作用，但要想与 GMS 抗衡，还需要很长一点时间。

另一方面，美国政府升级禁令，开始打压华为的半导体业务和供应链，华为旗下的麒麟手机处理器芯片的供应问题也由此而来，从而不免为未来的手机业务多一层担忧。

对于华为智能手机业务来说，恐怕还是路漫漫其修远兮。