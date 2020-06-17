腾讯《和平精英》「海岛 2.0」上线：新增超高画质，灵敏度支持分享

IT之家6 月 17 日消息 今日，腾讯《和平精英》正式上线了「海岛 2.0」版本，海岛地图升级至海岛 2.0，新增超高画质选项，还新增了部分功能及优化游戏体验。

海岛地图升级到海岛 2.0

海岛 2.0 中，天空、地表、海水、植被等全面更新，部分建筑物的结构也进行了调整。需要注意的是，部分机型需开启超高清画质后方可生效。

▲图源：和平精英

核电站区域重做，建筑结构布局更新；优化矿场地形结构，调整建筑布局，新增 7 个大型仓库；监狱区域地形结构调整，周围新增更多围墙，部分建筑布局调整；增加若干野外资源点。

新增战壕、拒马、废弃坦克、工程掩体。

调整部分城区结构，部分建筑新增地下室，需要使用武器打碎木门后进入。

超高画质选项

IT之家了解到，《和平精英》「海岛 2.0」版本还新增超高画质选项，但目前仅对部分高端机型开启。官方表示待运行稳定后会根据机型性能陆续开放。

经典模式版本调整及优化

汤姆逊冲锋枪：略微增加枪械射速；新增瞄准镜导轨，可安装红点瞄准镜、全息瞄准镜；

DBS 霰弹枪：不再从空投箱中掉落，调整为地面刷新产出；

游泳平衡性调整：加快游泳及潜水的速度，提高水中呼吸的回复速度，提升最久潜水时间；

新增载具操作布局自定义功能：玩家可以在设置系统中对载具操作布局进行自定义设置；

新增载具精确换座功能：长按换座按钮，可以实现精确切换至不同的座位；

新增灵敏度分享功能：可以通过分享码将自己的灵敏度分享给其他玩家；

新增地图路线标记功能：可在地图界面标记多个点形成小队行进路线。