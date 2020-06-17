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IT之家 6 月 17 日消息 还记得十年前的 A 站是什么样子吗？近日 A 站推出周年庆活动，带你回到 “十年前的 A 站”。
值得一提的是，去年 B 站也曾经推出过类似活动。
IT之家了解到，AcFun 弹幕视频网（简称 “A 站”），成立于 2007 年 6 月 16 日，取意于 Anime Comic Fun，是中国大陆第一家弹幕视频网站。2018 年 6 月 5 日，快手已全资收购 AcFun。
A 站活动的截图：
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