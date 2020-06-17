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12 年孕育出 200 万个应用，App Store 生态为何一年能促成超 5000 亿美元的交易额

2020/6/17 9:45:27来源：IT之家作者：正正责编：正正评论：

WWDC 2020 召开在即，来自加州的 Analysis Group 独立经济学家们发表了一篇关于App Store 生态的调查报告报告中指出 App Store 生态系统仅在 2019 年便在全球范围内创下 5190 亿美元的款项和销售额。并且这 5190 亿美元中有 47% 来自中国地区，美国地区占总额的 27%，位居第二。

值得注意的是，这 5190 亿美元的总额中有超过 85% 完全归于第三方开发者和各规模的企业所有。苹果仅从与数字化商品和服务相关的款项中收取佣金，真正拿到手的不到 15%。

从报告中不难看出，实体商品的一般零售占比高达 52%，并且在电子商务和移动支付兴盛的中国这个数值更为惊人，中国 App Store 所促成的一般零售总额高达 1750 亿美元，占比达到了 71%。这个些交易额主要是在淘宝、京东、拼多多等 2C 的电商平台中产生的。

还有一项数据很有意思，中国相比其他地区来说更 “爱吃”，中国 App Store 所促成外卖交易额达到了 160 亿美元，比其他地区加起来都要多。

IT之家了解到，App Store 从 2008 年创建至今不到 12 年的时间里，商店内的应用数量从 500 扩增到了 200 万个，形成了一个具有多样性的生态体系。每一个星期会有超过 175 个国家 5 亿人次的访问。这些用户相比于其他平台更优质、更具消费潜质。巨大的市场吸引着越来越多的优秀开发者加入其中，目前全球有超过 2300 万的开发者在为 App Store 开发应用。苹果因此为社会创造了数量可观的就业机会。

在这个充满挑战、复杂多变的时代，App Store 为创业、健康与健身、教育和创造就业岗位提供了持续不断的机会，帮助人们快速适应不断变化的世界。随着全球 App Store 社区继续促进创新、创造就业以及推动未来的经济发展，我们将致力于投入更多资源来对 App Store 社区进行支持和扶助，无论对方是各个国家或地区都有的个人开发者工作室，还是拥有数千名员工的企业。——Tim Cook

当然除了 App Store 社区的支持和扶助政策外，苹果还通过一些其他的方式来吸引优秀的开发者，例如苹果不断降低应用开发门槛，为开发者提供了更易懂、对初学者更友好的编程语言 Swift 以及功能强大的开发工具 XCode。苹果还提供了 ARKit、Core ML 等功能强大的工具，让开发者尽情展现自己的才华。

不知IT之家的各位家友们为这 5190 亿美元贡献了多少？

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关键词：App Store

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