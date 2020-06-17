红警 1 开源放出源码，4K 高清重制版登顶 Steam 畅销榜！网友：青春回来了

“Sir,yes sir.”

“You've got no place to hide!”

“You'll be a smoking creator!”

熟悉的命令回来了！

相信大家对“红警1“不陌生，文摘菌记得应该是小五的暑假和同学在砖头机上玩，还可以输入命令制定计划，攻占城池，建设基地，拿下狗联的科技中心，最后简直是过了一把世界之王的瘾有没有！

后面接连出了十几个版本，2000，红警2，共和国之辉，尤里复仇，玩家自制MOD，但就是没有以前95版有趣，那个时候一盘游戏还要躲着爸妈玩，如果再来一根棒冰，菌菌可以再玩亿遍。（狗头）

就在最近，EA在不仅开源了红警源码，还在Steam上线了4K重制版，但玩家并不买账是怎么回事？就让文摘菌带领大家一起来看看！

开源+重制！网友们：我又可以了！

就是这样一个令人魂牵梦绕，无可替代的童年游戏，竟然被开源了！没错，不仅有开源还有重制版！

红警最早是由Westwood开发的RA95，后来就被大名鼎鼎的游戏公司EA给收购了，以至于到现在，不少RA迷还在闹着想要RA2。

不过有传言称，RA2的代码在收购的时候，就可能不知去向了。所以，我们只能看着拥有源码的RA1被重置，而RA2却遥遥无期。

开源链接：

https://github.com/electronicarts/CnC_Remastered_Collection/

点进License文件，就能看到开源许可。

RA与RA4泰伯利亚的黎明一起开源。

当确定了RA开源代码消息为真后，各路大神就开始想要在各种平台上制作MOD版游戏。

网友sxiii想找EA提供文件，想要拿到整完整的文件，以便开展MOD版本的制作。（逻辑好严谨呐）

网友测试了一下文件，容易有崩溃的情况，需要打上一个修改补丁，大神就是大神，非常迅速的建立了补丁包以及解决办法，解决了不正常运行的问题。

这位大神把自己的想法完全贡献出来，使用VS和工具包建立了MOD版，地址也一并附上，还有大神考虑到不喜欢MFC的人，可以参考的代替方案。也就是说，充分尊重各位玩家的想法，看到这里，菌菌只想大声地说：Sir,respect!!!

网友Hydra9268在坚持代码语法原则和尊重源码中，来回摇摆，如果坚持默认值，则会破坏代码。如果不坚持，按照目前的VS2019版本的设置，将会更麻烦。当然楼下网友alexlk42很快就提出了解决方案。互相帮助才能让项目走的更远。

可见各路大神对该游戏代码开源非常重视,毕竟这都是青春！

吐槽：为什么不重制RA2?

同样在Reddit上，也有一波网友吐槽，为什么觉得重制后的RA1还是没有当年的马赛克版本好玩，甚至还有问题？

这位网友的疑问，为啥还不能联网？还不能自由选择？有网友直接建议换联网的MOD版本，放弃重制版，也是令人哭笑不得。

重制版本按道理来说是新做的，按照目前的技术制作的，但也不免遇到问题，可能大家都对RA2和泰伯比较感兴趣，所以RA 重制版的反响是相当落寞。

小孩子才做选择，作为成年人，RA2什么时候重制？（等待让人急不可耐）

有了重制RA2以后还想要泰伯，毕竟这个确实是很多人心里的特殊的存在啊。：）

（EA:我不要面子的？？？手给你，你来做？）

EA在Steam上已经上线了重置版RA，对场景、音乐，体验有了更好的提升，但网友却说，找不到当年马赛克时候的感觉了。

到底是游戏好玩，还是怀念那个时候无忧无虑的自己，现已经无从得知了。文摘菌现在能确定的是，再次听到 “Welcome back,commander”，那个坐在砖头机面前的少年，一切从未改变！

How about some actions!开始行动吧！