红警 1 开源放出源码，4K 高清重制版登顶 Steam 畅销榜！网友：青春回来了

“Sir,yes sir.”

“You've got no place to hide!”

“You'll be a smoking creator!”

熟悉的命令回来了!

相信大家对“红警1“不陌生,文摘菌记得应该是小五的暑假和同学在砖头机上玩,还可以输入命令制定计划,攻占城池,建设基地,拿下狗联的科技中心,最后简直是过了一把世界之王的瘾有没有!

后面接连出了十几个版本,2000,红警2,共和国之辉,尤里复仇,玩家自制MOD,但就是没有以前95版有趣,那个时候一盘游戏还要躲着爸妈玩,如果再来一根棒冰,菌菌可以再玩亿遍。(狗头)

就在最近,EA在不仅开源了红警源码,还在Steam上线了4K重制版,但玩家并不买账是怎么回事?就让文摘菌带领大家一起来看看!

开源+重制!网友们:我又可以了!

就是这样一个令人魂牵梦绕,无可替代的童年游戏,竟然被开源了!没错,不仅有开源还有重制版!

红警最早是由Westwood开发的RA95,后来就被大名鼎鼎的游戏公司EA给收购了,以至于到现在,不少RA迷还在闹着想要RA2。

不过有传言称,RA2的代码在收购的时候,就可能不知去向了。所以,我们只能看着拥有源码的RA1被重置,而RA2却遥遥无期。

开源链接:

https://github.com/electronicarts/CnC_Remastered_Collection/

点进License文件,就能看到开源许可。

RA与RA4泰伯利亚的黎明一起开源。

当确定了RA开源代码消息为真后,各路大神就开始想要在各种平台上制作MOD版游戏。

网友sxiii想找EA提供文件,想要拿到整完整的文件,以便开展MOD版本的制作。(逻辑好严谨呐)

网友测试了一下文件,容易有崩溃的情况,需要打上一个修改补丁,大神就是大神,非常迅速的建立了补丁包以及解决办法,解决了不正常运行的问题。

这位大神把自己的想法完全贡献出来,使用VS和工具包建立了MOD版,地址也一并附上,还有大神考虑到不喜欢MFC的人,可以参考的代替方案。也就是说,充分尊重各位玩家的想法,看到这里,菌菌只想大声地说:Sir,respect!!!

网友Hydra9268在坚持代码语法原则和尊重源码中,来回摇摆,如果坚持默认值,则会破坏代码。如果不坚持,按照目前的VS2019版本的设置,将会更麻烦。当然楼下网友alexlk42很快就提出了解决方案。互相帮助才能让项目走的更远。

可见各路大神对该游戏代码开源非常重视,毕竟这都是青春!

吐槽:为什么不重制RA2?

同样在Reddit上,也有一波网友吐槽,为什么觉得重制后的RA1还是没有当年的马赛克版本好玩,甚至还有问题?

这位网友的疑问,为啥还不能联网?还不能自由选择?有网友直接建议换联网的MOD版本,放弃重制版,也是令人哭笑不得。

重制版本按道理来说是新做的,按照目前的技术制作的,但也不免遇到问题,可能大家都对RA2和泰伯比较感兴趣,所以RA 重制版的反响是相当落寞。

小孩子才做选择,作为成年人,RA2什么时候重制?(等待让人急不可耐)

有了重制RA2以后还想要泰伯,毕竟这个确实是很多人心里的特殊的存在啊。:)

(EA:我不要面子的???手给你,你来做?)

EA在Steam上已经上线了重置版RA,对场景、音乐,体验有了更好的提升,但网友却说,找不到当年马赛克时候的感觉了。

到底是游戏好玩,还是怀念那个时候无忧无虑的自己,现已经无从得知了。文摘菌现在能确定的是,再次听到 “Welcome back,commander”,那个坐在砖头机面前的少年,一切从未改变!

How about some actions!开始行动吧!