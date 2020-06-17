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外媒：字节跳动成 Facebook、谷歌和亚马逊员工跳槽最热门选择

2020/6/17 14:36:00来源：TechWeb作者：周小白责编：远洋评论：

6月17日消息，科技论坛Blind对其站内搜索和浏览记录分析得出，字节跳动正成为美国最受求职者欢迎的科技公司，尤其是Facebook、亚马逊、谷歌和优步员工跳槽的热门选择。

该论坛还称，字节跳动击败所有竞争对手成为其平台上搜索量增长最快的科技公司。5月，与字节跳动相关的信息在Blind上被搜索了近1.3万次，是1月份的10倍。

Blind是一个面向科技研发人才的匿名论坛，人们在此讨论与工作招聘相关的主题，例如职业发展、薪资比较与工作机会推荐。

“大约在四、五年前是Airbnb，接着是优步超级受欢迎，Robin Hood在去年受到了热捧，现在则是字节跳动。我们反复看到了这种趋势。”Blind联合创始人及美国运营主管Kyum Kim提到。

该研究结果还显示，在科技公司里，Facebook员工搜字节跳动的次数最多，其次是亚马逊、谷歌和优步的员工。这些用户最想了解字节跳动的是工作机会、薪金、其他补助福利及其在新加坡的办公室情况。

目前，字节跳动的搜索量排在第9名，谷歌、亚马逊和Facebook仍是2020年Blind上搜索量前三的公司。出于用户可能并不会区分公司及其旗下品牌的考虑，Blind的搜索趋势研究合并了有关TikTok和字节跳动的检索。

关于这次研究，Kyum Kim补充道，这些数据并不能说明有多少员工跳槽到了字节跳动，但“我们相信字节跳动正在吸引众多科技人才的关注”。

根据公开报道，字节跳动正在全球范围内加速招聘人才，截至2019年底，其业务已覆盖150个国家和地区、75个语种。仅2020年前5个月，就有6位来自Facebook、谷歌等国际互联网巨头的高管入职；6月1日，前迪士尼高管凯文·梅耶尔（Kevin Mayer）正式被任命为字节跳动COO兼TikTok全球CEO。据路透社报道，字节跳动目前在美国拥有超过1000名员工，去年同期仅约300人。

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关键词：字节跳动

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