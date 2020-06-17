欧盟主持斗地主：热门应用开发商纷纷指责苹果太黑心

这就像是斗地主一样。反了，反了。

在欧盟委员会的做主撑腰下，诸多应用开发商就像是忍受了多年压迫的农民一样，纷纷大胆站出来指责移动互联网巨头苹果涉嫌垄断，通过应用商店剥削应用开发商，偏向自己的服务和应用。其中不仅有欧洲开发商，也有美国开发商。

更令苹果尴尬的是，在这场“斗地主”大会中，连iOS平台上最热门的一些应用和游戏开发者，也站出来抨击苹果压榨开发者和打压竞争对手；其中包括了在线音乐应用Spotify、在线射击游戏《堡垒之夜》和约会交友应用Tinder等等。

这是怎么回事？

继之前的诸多美国科技巨头之后，苹果也成为了欧盟委员会的反垄断调查对象。欧盟委员会今天宣布对苹果展开两起反垄断调查，主要涉及苹果应用商店的收入分成、打压竞争对手以及Apple Pay限制NFC芯片等诸多行为。其中一起调查是由Spotify和一家电子书服务商提起的，他们控诉遭到苹果的不公平对待。欧盟委员会竞争事务执行副主席维斯塔格(Margrethe Vestager)发表声明称，我们需要确保苹果的规则不会干扰到苹果自身与其他开发者竞争领域的市场竞争，例如流媒体音乐和电子书行业。

Spotify全球事务主管古铁雷斯(Horacio Gutierrez)表示，“苹果就像是身兼体育场拥有者、裁判、球员多个身份，他们让竞技场偏向自己的服务。毫无疑问，如果不是因为苹果的行为，Spotify会成为一个更加成功的公司。”Spotify和Apple Music是目前全球市场最大的两家流媒体音乐提供商。

“苹果税”也是这次欧盟委员会反垄断调查的核心。iOS用户在平台上支付的第三方应用、服务、应用内服务，苹果都要从中收取15%-30%的提成。Spotify试图促使用户到自己的官网去支付以绕开这笔手续费，但却遭到苹果的阻碍。相比起来，虽然谷歌应用商店也会抽取提成，但Android平台允许用户安装第三方应用商店或是直接下载应用。

苹果发表声明回应，这笔手续费是合理的，苹果为消费者提供了一个安全可靠的下载平台和付费渠道。“令人失望的是，欧盟委员会听取了几个公司毫无根据的投诉，他们只是想免费蹭车，不想遵守所有应用开发者的规则。我们不认为这是对的，我们想维持一个公平的竞争环境。”

但这种说法遭到了其他应用开发者的驳斥。《堡垒之夜》开发者Epic Games CEO斯威尼(Tim Sweeney)公开指责说，“苹果的提成和安全问题毫无关系。iOS应用商店的垄断地位只是为了保护苹果的利润，而不是为了设备的安全”。《堡垒之夜》的营收来自于用户在游戏中的应用内支付，而苹果则在中抽取三成的手续费。

Tinder母公司Match Group发表声明称，苹果是合作伙伴，也是一个主导性平台，他们迫使绝大多数消费者为第三方应用支付过多的费用；因为苹果把第三方应用定义为“数字服务”。苹果从电子书、音乐和视频流媒体、云存储、游戏和网络约会等诸多行业榨取利润。“我们非常清楚苹果的威权。”

如果不是监管部门展开反垄断调查，这些应用开发商基本不太可能公开站出来指责苹果。虽然苹果iOS市场份额只有14%，但却是最有价值的移动平台。对应用开发商来说，iOS永远是首选的获取用户和利润平台。但是如果想要改变目前的状况，唯一的指望就是合力推动监管部门对苹果展开反垄断调查，迫使苹果放松对自己应用平台的管制。