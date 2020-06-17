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来了！全球首款 5G 新能源汽车 Aion V 上市了

2020/6/17 15:12:40来源：IT之家作者：问舟/实习责编：问舟/实习评论：

IT之家6月17日消息 广汽新能源16日晚发布全球首款北斗高精度定位 5G 智能纯电SUV Aion V并宣布正式上市，共推出5款车型，补贴后售价15.96-23.96万元

6月8日，比亚迪方面对外宣布，比亚迪汉将搭载华为巴龙5000 5G模组，然而比亚迪汉实非唯一一家打出5G旗号的车企。作为全球首款量产的5G新能源汽车，Aion V搭载了最新一代华为巴龙5000芯片，同时配备了华为V2X模组的5G T-BOX（Telematics BOX））和以太网模组。T-Box与主机、App及后台共同构成了Aion V这套车联网系统。

此外，Aion V共有三种电池容量版本，NEDC纯电续航里程有400km、500km、530km以及600km四个版本。值得一提的是，售价超过80万的Model S日前刚刚通过EPA 400英里（643km）续航认证

其他方面，Aion V采用永磁同步电机驱动，配备L3级自动驾驶系统、毫秒级的手势识别系统，联合千寻位置建立厘米级北斗高精度定位系统，可实现0-120km/h“脱手脱脚”自动驾驶。

广汽总经理还称：我国在发动机、变速箱领域最多只能跟外国平起平坐，还不能说超越，但在新能源车领域，我们已经能够到达世界顶级水平。

IT之家了解到，广汽新能源Aion S是五月仅次于特斯拉Model3的销量亚军。

此外，Aion V确实是全球首款量产的5G新能源汽车。包括广汽新能源其他车型在内的竞品均在下半年方能上市。但此类5G概念车仅仅只是利用了一定的5G技术或功能，并没有突破性的发展。至少在目前这个时间点来说，谁是第一或许并不重要。

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关键词：广汽5G北斗

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