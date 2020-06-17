新浪微博“热搜回来了”上了热搜

IT之家6月17日消息 在经过约谈和一周的整改后，新浪微博微博热搜榜、热门话题榜6月17日15时01分开始更新。而不嫌事大网友们也把新浪微博热搜榜回归相关话题刷到了“热搜”。#热搜回来了#也成为热搜新话题。

微博热搜榜，是为用户提供网友热搜的事件、话题，同时提供不同领域的分类热搜榜，如综合热搜、时事热搜、影视热搜、名人热搜、财经热搜、体育热搜等，实时了解大家正在搜的热点信息。

此前“网信中国”微信公众号6月10消息称，国家网信办指导北京市网信办依法约谈处罚新浪微博。6月10日，国家互联网信息办公室指导北京市互联网信息办公室，约谈新浪微博负责人，针对微博在蒋某舆论事件中干扰网上传播秩序，以及传播违法违规信息等问题，责令其立即整改，暂停更新微博热搜榜一周，时间自6月10日15时至6月17日15时，暂停更新热门话题榜一周，时间自6月10日15时至6月17日15时，严肃处理相关责任人，同时，要求北京市互联网信息办公室对新浪微博依法从严予以罚款的行政处罚。

IT之家获悉，国家互联网信息办公室有关业务局负责人强调，网站平台应当切实履行主体责任，健全管理制度，明确内部审核处置流程，既不得为违法违规信息提供传播平台，又不得随意干预信息正常呈现、干扰网上传播秩序。国家互联网信息办公室将进一步强化日常监管，督促相关网站平台加强内部管理和自律，依法依规开展服务。