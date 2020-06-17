【IT之家开箱】OPPO Reno4 香芋紫配色图赏

IT之家6月17日消息 6月5日，OPPO手机正式发布OPPO Reno4/Pro，全系搭载骁龙765G+65W快充，2999元起。IT之家现已拿到了OPPO Reno4 的香芋紫配置，并为大家带来了开箱图赏。

开箱

OPPO Reno4 采用了白色的包装盒，长条型设计。

OPPO Reno4全家福包括手机本体、透明保护壳、充电器、数据线和有线耳机。

OPPO Reno4正面搭载了一块6.4英寸的AMOLED屏，2.5D机身设计，屏幕支持光感屏幕指纹，还经过了低蓝光认证。

OPPO Reno4背面采用了Reno Glow晶钻工艺，官方称让百万级晶面凝练一体，不留指纹，更加耐磨。

相机方面，OPPO Reno4后置搭载4800万+800万+200万超清激光对焦三摄，前置双摄为3200万+200万组合，同样具备超级夜景视频、视频超级防抖3.0等视频拍摄功能。

硬件方面，OPPO Reno4搭载高通骁龙 765G 5G芯片，标配8GB内存+128GB闪存，支持65W超级闪充。

细节图赏

IT之家了解到，OPPO Reno4 8GB+128GB售价为2999元，8GB+256GB售价3299元，现已开售，感兴趣的小伙伴可以关注一下。