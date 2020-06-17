糗事百科被字节跳动收购？回应：没有被收购，也暂无计划

6月17日下午消息，近期标题为《年仅28岁的郭宇宣布从字节退休，财务自由东渡日本》的文章引起了热议，网传郭同学的简历中显示分别在糗事百科、字节跳动公司工作过，文章称郭同学曾在“糗事百科(13-14)，从杭州到北京，创业公司被字节收购，稀里糊涂进了字节跳动”。

今日，针对“糗事百科被字节跳动收购”的事情，糗事百科的产品总监龚勋独家向新浪科技独家回应：我们最近有关注到相关新闻报道，也有很多行业人士和用户过来询问，在此简单做个回应吧，糗事百科没有被收购，近期也暂无这方面的计划。

字节跳动方面对此暂无回应。

据新浪科技了解，糗事百科创建于2005年，已有15年历史，是国内早期专注于做原创搞笑内容的UGC社区。2014年11月，糗事百科完成了A轮500万美元融资，投资机构为创新工场。

从公开资料来看，糗事百科与字节跳动并无关系，更不存在收购一说。

据天眼查数据显示，糗事百科的版权方为友际无限（北京）科技有限公司，大股东为创始人王坚，持股81%，创新工场背后的北京创新方舟科技有限公司为第二大股东，持股15%。

2018年4月，广电总局发布消息，责令关停今日头条旗下内涵段子，随后内涵段子被永久关停，退出历史舞台。一时间，内涵段子的用户涌入“糗事百科”“百思不得姐”等同类产品，糗事百科的流量经历了短暂的小高峰。

不过，随着广电总局对低俗视听产品治理加强，以及新的移动互联网内容产品崛起，糗事百科逐渐退出热门App之列，近几年已经没有相关新闻。在手机应用市场，糗事百科仍然可以正常下载和使用，目前的定位是“搞笑新闻漫画视频的娱乐交友社区”，最近版本更新于2020年4月7日。

此外，新浪科技还发现，糗事百科的开发者友际无限（北京）科技有限公司还开发了新闻阅读产品“百姓头条”，形式类似于趣头条，通过阅读、分享文章或者做任务获取金币奖励吸引用户。不过，其最新版本更新于2019年9月20日，近期已无更新动态。