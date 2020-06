海外业务的剥离，是张一鸣送给世界的“黑域”

在美国的持续监管压力下,字节跳动正一步步将海外业务剥离中国母体,以完全独立的方式运营。虽然这一过程已经低调持续数月,但在近日又有新进展——有消息称字节跳动中国内部员工已被禁止访问海外产品的代码库。

至此,字节跳动的海外业务剥离已近收官。经历了解散国内的海外业务团队、雇佣外籍高管、重新理顺投资者关系等动作,字节跳动又在代码层面自建了一层防火墙,向海外市场释放出愈发强烈的诚意信号。就好像《三体》中的「黑域」设定,字节跳动正在用这一举措建立「安全声明」。

从另一层面来看,字节跳动的这一动作也代表着中国企业出海的终极境界。

起初,中国企业的出海是指将中国制造卖到海外去;后来慢慢地,有的公司在海外建立了办事处;再后来,一些公司拥有了在海外产销一体化的能力。如今,对于像字节跳动这样市值超千亿体量的公司来说,要想在海外拥有更多的自主权,已经需要构建一个完完整整的海外公司。

被盯上的 Tiktok

字节跳动的出海故事从 2015 年开始,先后推出海外版今日头条 TopBuzz,投资印度新闻应用 Dailyhunt,收购 Musical.ly 并入抖音海外版 Tiktok…... 经过五年发展,如今以 Tiktok、印度社交软件 Helo 等为首的一系列应用已经成为中国企业出海的标杆性案例。

以 Tiktok 为例,据 Sensor Tower 数据,截至 2020 年 5 月,其在全球 App Store 和 Google Play 应用程序商店的总下载次数已突破 20 亿次。2019 年四个季度中,Tiktok 有三个季度位列「全球下载量最多 App 榜单」的前三名。而单看苹果 App Store 数据,其成绩更为惊人,在去年第一、三、四季度中,Tiktok 均稳坐全球下载量第一。

2019 年,Tiktok 迎来了增长高潮,但随之而来的,也有一系列的监管压力。

起初,Tiktok 受到的谴责与惩罚更多是来自对信息保护条例的水土不服。比如,2019 年 2 月,因违反「儿童在线隐私保护法案」,Tiktok 向美国联邦贸易委员会支付了 570 万美元的罚款,原因是在未经父母同意的情况下收集 13 岁以下用户的个人信息。

随后,美国政府的监管介入进一步加深,在过去两年内曾多次举办听证会,内容直指国家情报问题。

2019 年 11 月,一位 Tiktok 美妆博主在一条关于化妆的视频中一边演示睫毛夹的使用方法,一边讨论中国民族敏感问题,随后该条视频被下架。这让美国议员怀疑中国政府对 Tiktok 有内容访问权,随即举行了听证会。该事件以字节跳动公开向用户道歉告终。

Tiktok 面临的监管问题不止发生在美国。由于 2019 年 2 月在美国受到处罚,英国也随即开展了调查。7 月,英国以违反 GDPR 条例为由向 Tiktok 诉以 1790 万英镑的罚款,占其年营收的 4%。

在印度,2019 年,Tiktok 因色情内容曾被封禁。今年年初,因为一位 TikTok 博主上传了一段硫酸攻击视频并且嘲笑受害者,引起了广泛争议,大量印度用户在 Google Play 上给 Tiktok 打一星,用带有 #BanTikTok#、#IndiansAgainstTikTok# 等标签的内容表示愤怒和抵制。随后,这一事件波及到其他中国 App,一款叫做 Remove China Apps 的应用在印度迅速走红。

让海外的归海外

为了解决在海外市场屡屡发生的监管问题,字节跳动采取了一个大动作——将海外公司与中国公司切分。此举不仅能让业务的发展更加贴合海外国情,也让字节跳动以一个更加中立的姿态面向全球市场及投资人。

今年 3 月,在成立八周年之际,字节跳动宣布组织升级。升级后,张一鸣更专注在公司的全球战略和发展,中国业务则交给二号人物张利东和抖音 CEO 张楠负责。随后,迪士尼前流媒体服务负责人 Kevin Mayer 加盟字节跳动,任 Tiktok CEO。

Mayer 并非字节跳动唯一的一位外籍高管。为了建立一家彻彻底底的海外公司,并助力公司未来发展,在高管任命方面,张一鸣清一色地选择背景深厚的西方面孔。

除 Mayer 外,迄今为止,字节跳动已经拥有七位海外核心高管。包括前微软首席知识产权顾问 Erich Andersen,美国空军和国防部网络安全专家 Roland Cloutier,曾为谷歌打理政府关系的资深人士 Theo Bertram,原 Facebook 全球商业合作事务负责人 Blake Chandlee,前华纳音乐高管 Ole Obermann,前 Hulu 高管 Nick Tran。在投资者关系方面,张一鸣启用前软银投资人 Michelle Huang 任其海外公司的投资者关系总监。

海外高管的背景不仅覆盖商业化等前台职责,更侧重知识产权、网络安全、投资者与政府关系等后台能力。而后者,也正是字节跳动在海外市场的短板所在。

在组建海外团队的同时,字节跳动也在切断国内团队与海外产品的联系。今年 3 月,字节跳动解散了一个位于北京的百人团队,其曾经的任务是负责 Tiktok 海外内容的审核。与此同时,字节跳动在世界范围内的大规模招聘也始终在进行。据悉,字节跳动正在加州山景城、新加坡、雅加达和华沙等地招聘工程师,并不惜高薪从 Google、Facebook 等公司挖人。

张一鸣曾表示,互联网产业在经历了「copy to China」、「copy from China」时代之后,如今已经来到「born to be global」的阶段。为了让其海外公司「born to be global」,张一鸣选择从团队、产品、业务、公司管理结构、资本结构等所有方面与国内公司进行切分。

如此大刀阔斧,一方面是为了给世界一个「安全声明」,另一方面,也为自己的全球化扩张谋求一个新起点。从商业角度,此举既可以看作是中国企业出海的终极境界,也可以看作是这家诞生于中国的公司,以新的姿态获取全球市场的开始。