53 万元的网红机器狗开售，是波士顿动力商业化里程碑

听说美国著名工程与机器人设计公司波士顿动力(Boston Dynamics)有只网红机器狗,人称 Spot,因多才多艺屡屡刷屏。

比如,就爱不走寻常路。

一起尬舞。

从新加坡的公园里当完保安回来,再到新西兰的草原上散散步放放羊。

给小伙伴搭把手开个门。

当然,犯起傻来也不输二哈。

不过,从哪跌倒就从哪爬起来。

疫情期间,见面测个体温先。

巡逻检测,样样在行。

可严肃,也可沙雕。

原来 Spot 是这样的一只狗子,快给我来一只!

那么这只狗子贵吗?

波士顿动力官方答曰:不多不少,74500 美元( 约 52.73 人民币)正好,6 月 16 日起正式向美国企业开售,6-8 周就能发货。

74500 美元能买到啥?

等等,74500 美元!?一只狗值这么大价钱?而且还仅在美国发售?

实际上,波士顿动力在官网明确解释了,您买的不是机器狗,而是一个机器狗大礼包——Spot Explorer 开发工具包。

据了解,大礼包里面包含着 Spot 机器狗本狗、两块电池、电池充电器、平板电脑控制器、机器狗外壳、电源盒及 Spot API 的 Python 客户端包。

了解过 Spot 机器狗的人可能听过这么一句广告词:Go where other robots can’t go and to perform a broad number of tasks(别的机器人去不了的地方,我能去;别的机器人做不了的任务,我能做)。

敢这样放话,自然是自身实力过硬——多亏了大礼包里的附加组件加 buff,Spot 可适用于多种场景,既能提高效率,安全风险也降低了。

在波士顿动力官网上,附加组件的价格也都一一展示了出来:

电池:4620 美元

充电器:1650 美元

稳压电源和以太网端口 GXP:1275 美元

具备彩色全景视图和通信功能的摄像头:21800 美元

摇摄-倾斜-变焦 PTZ 摄像头:29750 美元

激光雷达:18450 美元

带摄像头的激光雷达:34570 美元

机器狗计算专用的边缘 CPU:3925 美元

机器狗高级处理的边缘 GPU:24500 美元

同时,波士顿动力将出售 Spot 有效载荷,以便用户更新软件。

值得一提的是,波士顿动力也表示,我们家的 Spot 机器狗是要限购的,客户只能最多买两只机器狗。

当然,如果是对 Spot 机器狗有较大需求的 VIP 客户,可以与销售部门联系,公司将定制大规模采购和第三方解决方案。就目前官网上的信息来看,波士顿动力将会提供两种定制方案——教育版(认证教育机构购买可享折扣)和企业版(更多传感器、软件集成、通信基础设施和机器人车队管理)。

买不起,能租一个吗?

有人可能说了,我和 Spot 机器狗之间只差 74500 美元!

考虑到这一点,波士顿动力在出售大礼包的同时,也表示将继续向特定客户提供 Spot 机器狗出租服务。

机器狗租用服务还是来自波士顿动力之前就开放的「早期采用者计划」(Early Adopter Program)。根据该计划,Spot 仅用于短期租赁,此前已经有超过 150 只 Spot 机器狗以这样的方式被国内外企业和研究机构使用。

为了新老客户不被价格吓到,波士顿动力公司也特地把 Spot 的一些优秀案例拿出来夸了夸:

在魁北克一家建筑公司 Pomerleau 50 万平方英尺的建筑项目中,每周自动捕获近 5000 张图像,完成了人工约 20 个小时的工作量。

提高了美国知名建筑公司 Hensel Phelps 建设丹佛国际机场主航站楼的数据收集效率和安全性,并自动捕获激光扫描和 360 度图像,减少了项目回访、延误的风险。

利用基于计算机视觉的异常检测软件,降低了人工完成挪威石油勘探和开发公司 Aker BP 能源生产设施任务中的风险。

与 NASA 喷气推进实验室(NASA Jet Propulsion Lab)的综合自主、感知和通信工具 CoSTAR 合作,自主导航地下地形,此举还赢得了 DARPA 地下挑战赛:城市电路(the Urban Circuit)。

除此之外,Spot 还被用于记录施工进度、监控远程或危险的环境,并在类似发电设施、废弃核设施、建筑工地和实验室等环境中提供态势感知。

实际上,波士顿动力也不是没有考虑过将机器狗出售给警察部门。在接受外媒 VentureBeat 的采访时,一位发言人就表示:

如果要将 Spot 用于承担可能会对公共安全人员的人身安全造成危险的任务,比如检查可疑包裹或应对危险品事故,Spot 当然是可以购买的。但它们并不能取代警察,或者说执行警察该做的工作。我们绝对不允许任何客户利用机器狗进行人身伤害或恐吓。

波士顿动力商业化路上的里程碑

Spot 机器狗开售,对波士顿动力来讲具有着里程碑式的意义。企业终于可以直接购买波士顿动力公司的机器人,同时这也是波士顿动力首次提供机器人在线销售服务。

1992 年,曾取得麻省理工博士学位、创立卡内基·梅隆大学 CMU Leg 实验室的马克·雷波特(Marc Raibert)创办了波士顿动力公司。

深谙机器人相关技术的 Marc Raibert,通过 Spot、Pick、Handle 以及 Atlas 几款机器人,为美国军方、政府、各国企业提供了解决方案,波士顿动力也逐渐走进我们的视野。

但直至 2019 年 7 月,波士顿动力因为尚未开发出一款可销售的机器人而被诟病。随后的 9 月,Spot 机器狗终于走上商业化的道路(即上文提到的租用服务)。

虽然新冠疫情影响了波士顿动力生产机器人的进度,但真正让波士顿动力打开思路的,也是新冠疫情。

自 2020 年 4 月,波士顿动力开始抓住机会,寻求更多商用的可能,比如:通过 Spot 帮助医院对患者进行远程分类;对其医疗机器人工具包开源;为 Spot 配备 iPad 和双向收音机,用于视频会议的双向收音机等等。

虽然按目前的情形来看,Spot 只在美国销售,主要用于商业和工业用途,但波士顿动力自然也希望 2020 年其国际市场也能得到扩张。波士顿动力的一位发言人表示:

我们正在探索今年实现海外销售的机会。我们计划明年生产大约 1000 只 Spot,但具体数量也会根据需求增加。

与此同时,Spot 机器狗也是波士顿动力商业化的“排头兵”。正如 Marc Raibert 所说,Spot 是我们的今天,Handle 是明天,Atlas 将是未来。

期待波士顿动力及其产品后续的表现。

另附购买地址:https://shop.bostondynamics.com/