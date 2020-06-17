53 万元的网红机器狗开售，是波士顿动力商业化里程碑

听说美国著名工程与机器人设计公司波士顿动力（Boston Dynamics）有只网红机器狗，人称 Spot，因多才多艺屡屡刷屏。

比如，就爱不走寻常路。

一起尬舞。

从新加坡的公园里当完保安回来，再到新西兰的草原上散散步放放羊。

给小伙伴搭把手开个门。

当然，犯起傻来也不输二哈。

不过，从哪跌倒就从哪爬起来。

疫情期间，见面测个体温先。

巡逻检测，样样在行。

可严肃，也可沙雕。

原来 Spot 是这样的一只狗子，快给我来一只！

那么这只狗子贵吗？

波士顿动力官方答曰：不多不少，74500 美元（ 约 52.73 人民币）正好，6 月 16 日起正式向美国企业开售，6-8 周就能发货。

74500 美元能买到啥？

等等，74500 美元！？一只狗值这么大价钱？而且还仅在美国发售？

实际上，波士顿动力在官网明确解释了，您买的不是机器狗，而是一个机器狗大礼包——Spot Explorer 开发工具包。

据了解，大礼包里面包含着 Spot 机器狗本狗、两块电池、电池充电器、平板电脑控制器、机器狗外壳、电源盒及 Spot API 的 Python 客户端包。

了解过 Spot 机器狗的人可能听过这么一句广告词：Go where other robots can’t go and to perform a broad number of tasks（别的机器人去不了的地方，我能去；别的机器人做不了的任务，我能做）。

敢这样放话，自然是自身实力过硬——多亏了大礼包里的附加组件加 buff，Spot 可适用于多种场景，既能提高效率，安全风险也降低了。

在波士顿动力官网上，附加组件的价格也都一一展示了出来：

电池：4620 美元

充电器：1650 美元

稳压电源和以太网端口 GXP：1275 美元

具备彩色全景视图和通信功能的摄像头：21800 美元

摇摄-倾斜-变焦 PTZ 摄像头：29750 美元

激光雷达：18450 美元

带摄像头的激光雷达：34570 美元

机器狗计算专用的边缘 CPU：3925 美元

机器狗高级处理的边缘 GPU：24500 美元

同时，波士顿动力将出售 Spot 有效载荷，以便用户更新软件。

值得一提的是，波士顿动力也表示，我们家的 Spot 机器狗是要限购的，客户只能最多买两只机器狗。

当然，如果是对 Spot 机器狗有较大需求的 VIP 客户，可以与销售部门联系，公司将定制大规模采购和第三方解决方案。就目前官网上的信息来看，波士顿动力将会提供两种定制方案——教育版（认证教育机构购买可享折扣）和企业版（更多传感器、软件集成、通信基础设施和机器人车队管理）。

买不起，能租一个吗？

有人可能说了，我和 Spot 机器狗之间只差 74500 美元！

考虑到这一点，波士顿动力在出售大礼包的同时，也表示将继续向特定客户提供 Spot 机器狗出租服务。

机器狗租用服务还是来自波士顿动力之前就开放的「早期采用者计划」（Early Adopter Program）。根据该计划，Spot 仅用于短期租赁，此前已经有超过 150 只 Spot 机器狗以这样的方式被国内外企业和研究机构使用。

为了新老客户不被价格吓到，波士顿动力公司也特地把 Spot 的一些优秀案例拿出来夸了夸：

在魁北克一家建筑公司 Pomerleau 50 万平方英尺的建筑项目中，每周自动捕获近 5000 张图像，完成了人工约 20 个小时的工作量。

提高了美国知名建筑公司 Hensel Phelps 建设丹佛国际机场主航站楼的数据收集效率和安全性，并自动捕获激光扫描和 360 度图像，减少了项目回访、延误的风险。

利用基于计算机视觉的异常检测软件，降低了人工完成挪威石油勘探和开发公司 Aker BP 能源生产设施任务中的风险。

与 NASA 喷气推进实验室（NASA Jet Propulsion Lab）的综合自主、感知和通信工具 CoSTAR 合作，自主导航地下地形，此举还赢得了 DARPA 地下挑战赛：城市电路（the Urban Circuit）。

除此之外，Spot 还被用于记录施工进度、监控远程或危险的环境，并在类似发电设施、废弃核设施、建筑工地和实验室等环境中提供态势感知。

实际上，波士顿动力也不是没有考虑过将机器狗出售给警察部门。在接受外媒 VentureBeat 的采访时，一位发言人就表示：

如果要将 Spot 用于承担可能会对公共安全人员的人身安全造成危险的任务，比如检查可疑包裹或应对危险品事故，Spot 当然是可以购买的。但它们并不能取代警察，或者说执行警察该做的工作。我们绝对不允许任何客户利用机器狗进行人身伤害或恐吓。

波士顿动力商业化路上的里程碑

Spot 机器狗开售，对波士顿动力来讲具有着里程碑式的意义。企业终于可以直接购买波士顿动力公司的机器人，同时这也是波士顿动力首次提供机器人在线销售服务。

1992 年，曾取得麻省理工博士学位、创立卡内基·梅隆大学 CMU Leg 实验室的马克·雷波特（Marc Raibert）创办了波士顿动力公司。

深谙机器人相关技术的 Marc Raibert，通过 Spot、Pick、Handle 以及 Atlas 几款机器人，为美国军方、政府、各国企业提供了解决方案，波士顿动力也逐渐走进我们的视野。

但直至 2019 年 7 月，波士顿动力因为尚未开发出一款可销售的机器人而被诟病。随后的 9 月，Spot 机器狗终于走上商业化的道路（即上文提到的租用服务）。

虽然新冠疫情影响了波士顿动力生产机器人的进度，但真正让波士顿动力打开思路的，也是新冠疫情。

自 2020 年 4 月，波士顿动力开始抓住机会，寻求更多商用的可能，比如：通过 Spot 帮助医院对患者进行远程分类；对其医疗机器人工具包开源；为 Spot 配备 iPad 和双向收音机，用于视频会议的双向收音机等等。

虽然按目前的情形来看，Spot 只在美国销售，主要用于商业和工业用途，但波士顿动力自然也希望 2020 年其国际市场也能得到扩张。波士顿动力的一位发言人表示：

我们正在探索今年实现海外销售的机会。我们计划明年生产大约 1000 只 Spot，但具体数量也会根据需求增加。

与此同时，Spot 机器狗也是波士顿动力商业化的“排头兵”。正如 Marc Raibert 所说，Spot 是我们的今天，Handle 是明天，Atlas 将是未来。

期待波士顿动力及其产品后续的表现。

另附购买地址：https://shop.bostondynamics.com/