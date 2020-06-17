禁毒民警翻唱周杰伦新歌《mojito》走红，快手：胥 sir 本人已入驻

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IT之家6月17日消息 此前一位海南禁毒民警凭借自创的禁毒民警版《Mojito》走红网络，相关视频也获得了人民日报等官媒转发。据快手介绍，目前海南禁毒和胥sir本人已入驻快手。
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IT之家了解到，在禁毒民警版mojito全网爆红后，这首歌曲也被网友称为最好听的翻唱。这首歌曲的主创民警回应称其创作初衷是做一个禁毒宣传的内容，希望大家想到这首歌可以自觉去抵制毒品。
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