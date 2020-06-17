四年三任总裁，飞猪“飞”向何方？

阿里旗下旅游品牌飞猪再次迎来人事调整。上任两年有余，阿里巴巴集团资深副总裁、蚂蚁金服国际事业群总裁赵颖（芷雪）不再兼任飞猪总裁，该职位由阿里巴巴集团副总裁、阿里文娱CTO兼优酷COO庄卓然（南天）接替。



阿里文娱CTO兼优酷COO、飞猪新任总裁庄卓然

针对调整，飞猪方面表示，系集团内部正常轮岗。不过目前飞猪、阿里本地生活等多个业务正处于与支付宝打通的阶段。此时换帅，并且由阿里文娱高管兼任，飞猪的战略又会迎来怎样的变化？



更名与换帅

实际上，飞猪品牌的发展历程十分跌宕起伏。

其前身最早为阿里于2010年推出的淘宝旅行；2014年10月，阿里将淘宝旅行更名为 " 阿里旅行 · 去啊 "，更名的同时，阿里旅行成为阿里巴巴集团旗下的事业群之一；2016年10月，阿里旅行正式更名为飞猪。

更名为飞猪后，其将目标客群锁定为互联网下成长起来的一代，结合阿里大生态，面向年轻人度假尤其是境外旅行服务。作为飞猪的第一任总裁，李少华当时概括了新品牌飞猪最为核心的两个关键点：聚焦出境游体验、聚焦互联网创新。

在出境游方面，飞猪在多个海外区域发布了相应的目的地战略，并邀请境外航空公司、全球高端酒店集团入驻飞猪平台；在互联网创新方面，飞猪推出了未来酒店、未来景区、出境超市等多个场景的服务。

不过2018年3月，李少华突然离任，飞猪由阿里巴巴全球化领导小组组长赵颖暂管。当时有分析称，李少华的离开是因为飞猪的发展没有达到集团的预期；也有观点认为是要加速飞猪和阿里的全球化战略。

2019年10月的飞猪新旅行商家大会上，赵颖上任后首次对外公开亮相。她当时表示，虽然旅游业被称为传统行业，但飞猪看到了行业数字化升级的巨大潜力，看到了行业新生的力量。“飞猪会坚持平台方向，让天下没有难做的旅行生意。”她说，希望合作伙伴从飞猪收获的不仅仅是一张订单，而是收获品牌认知，收获品牌会员，从而真正地实现数字化的转型。

2019年12月，阿里宣布新一轮组织架构调整，赵颖在担任蚂蚁金服国际事业群总裁的同时，继续兼任飞猪总裁。

而半年后，赵颖卸任了飞猪总裁一职，未来将专注于蚂蚁金服国际业务；她的接替者是阿里巴巴集团副总裁、阿里文娱CTO兼优酷COO庄卓然。

未来走向何方？

2019年的飞猪新旅行商家大会上，阿里巴巴集团董事局主席兼CEO张勇亲自为之站台，可见阿里对旅游业务的重视和期望。

差异化一直是飞猪在尝试的，同时阿里庞大的业务生态也是飞猪发展的助力。张勇曾多次表示，飞猪没有兴趣去重复做一个OTA，而是希望做好平台和赋能者，帮助旅行行业走向数字化和互联网化。这也与阿里在电商、本地生活等领域的思路一致。

不过在当前的在线旅游行业格局中，携程去哪儿、同程艺龙、美团旅行等已经形成较为稳定的第一阵营。尤其是美团近几年在酒旅领域的崛起，让阿里更为担忧。

阿里与美团的对垒在外卖、酒旅、新零售等多个领域发生，阿里也有意将旗下的多个业务打通，进一步围堵美团。

今年1月，蚂蚁金服CEO胡晓明兼任了阿里本地生活服务公司董事长，支付宝和阿里本地生活开始了战略协同。飞猪的部分业务也一度由阿里本地生活公司来统筹，比如原口碑CEO范驰就进入飞猪负责酒旅业务。

2个月后的2020年支付宝合作伙伴大会上，支付宝宣布转型升级为数字生活开放平台，并进行了大改版。在最上方的推荐栏加入不少生活服务类的小程序，比如外卖、美食/玩乐、酒店住宿、电影演出等；同时首页新增多个生活服务板块，比如外卖到家、超值团购、好生活（旅游相关）等本地生活内容。

在赵颖执掌飞猪期间，其在蚂蚁金服的资源可以推动两者在本地生活、国际化等方面的协同；而此次飞猪的新任总裁庄卓然，还担任阿里文娱CTO兼优酷COO，从履历上来看更偏向技术向，接下来是否会在飞猪的产品和技术端有一些新的动作？另外，庄卓然同时任职阿里文娱、优酷与飞猪，也可能会在旅游文创方向有所尝试。

不过，目前新冠肺炎疫情在全球仍未得到有效控制，在国内也有死灰复燃的迹象，旅游行业、尤其是出境游企业受到的影响十分巨大。庄卓然上任之后，在飞猪未来发展上的具体思路，仍旧有待官方进一步对外揭晓。