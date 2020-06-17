不跟随，微软 Microsoft Store 零售店仍将继续关闭

IT之家6月17日消息 外媒The Verge报道，在欢迎消费者回归零售商店方面，微软比其他公司要谨慎一些。就在今天，苹果宣布本周将在美国的70多家零售店中提供路边取货或预约服务，包括第五大道“cube”和纽约市的其他地点。随着美国城市放松为遏制COVID-19传播而制定的指导方针，百思买还将继续让更多商店重新上线。

但是，根据电子邮件声明，微软公司仍在采取观望态度。微软的Microsoft Store商店保持关闭，直到另行通知。一位发言人表示：“我们通过重新监控Microsoft数据来衡量和谨慎地采取措施，谨慎的做法是监测全球数据，听取公共卫生和安全专家的意见，并跟踪当地政府的限制。” “我们正在优先考虑员工和客户的健康和安全，目前尚无新的商店开张更新可分享。”

在实体零售店关门之后，微软继续在线销售设备，并将零售员工的重点转移到为企业、小型企业和教育客户提供的远程协助上。并且它继续为客户提供虚拟研讨会。

微软的一些最新产品，例如Surface Headphones 2、 Surface Go 2和Surface Book 3，对授权经销商的需求量很大。自5月份发布这批产品之前，Microsoft Store零售商店已关闭。

据IT之家了解，微软经营着100多家Microsoft Store零售店；绝大多数在美国，在加拿大有少量商店，在澳大利亚、波多黎各和英国也有其他商店。微软的零售链业务的重要性不如苹果，但Microsoft Store仍然是Surface、Xbox和Windows 10的重要展示地方。