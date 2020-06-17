张近东称苏宁要打长期价格战：大力发展苏宁小店，补贴不设上限

6月17日晚间消息，618前夕，苏宁控股集团董事长张近东来到南京苏宁新街口店、家乐福门店、苏宁小店三家完成改造升级的创新型门店，就苏宁发力零售业态创新、本地生活服务、数字化转型等方向进行了部署。他强调，苏宁打的不是短期的价格战，而是长期的价值战。

张近东认为，苏宁线上线下价格的优势来自深耕三十年的全域价值链。“与纯电商平台相比，苏宁门店的云化不仅在服务上持续领先，也让价格竞争更加主动，价格上永远都会比纯电商的同行低是必然结果。”

“金杯银杯不如用户的口碑，要把用户体验作为工作考量的唯一标准。”张近东向现场工作人员强调，苏宁的服务不是靠嘴说出来的，要贯通售前、售中、售后的全周期，是通过每一单、每一个用户做出来。

在家乐福门店，张近东表示，家乐福是苏宁发力全场景建设和快消业务的重要补充。自去年完成对家乐福中国的收购以后，苏宁持续推动家乐福进行数字化转型。据悉，苏宁到家业务不仅包括3C、生鲜等商品，也包括各种售后和生活服务，“未来，家乐福要成为苏宁线上超市和苏宁小店的‘大后方’。”张近东表示。

张近东还透露，到家业务将在苏宁易购、苏宁家乐福、苏宁小店等10000多家线下业态大力推进，充分发挥供应链前置能力，全面补贴到家商品服务和生活服务，补贴不设上限、不设截止时间。

此外，他还提到，苏宁小店是苏宁助力“小店经济”发展的创新互联网平台，也是苏宁毫不动摇发展的核心战略项目。苏宁将大力发展苏宁小店业务，尽快实现10000家布局规模。苏宁不仅会长期补贴苏宁小店的发展，而且要把商品、物流、售后等整体的供应链能力全面赋能到苏宁小店的发展上来。