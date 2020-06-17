苹果 WWDC 2020：iOS 14/iPadOS 14 软件生态强大，硬件产品或有惊喜

如果说 iPhone 发布会是「科技圈春晚」，那么 WWDC 就算得上是「直通春晚」了，随着 iOS 设备越来越受欢迎，作为苹果发展「风向标」的 WWDC 也吸引了不少关注的目光。不过在今年全球疫情的影响下，先是万众期待的 MWC 被迫取消，紧接着 Computex 2020 也没能幸免，就连前段时间的 Google I/O 也只是发布了一个 beta 版本的 Android 11。在这种情况下 WWDC 反而给出了准确的举办时间，当然不出意外肯定是在线上举行了，但也正因为此吸引了全球所有关注者齐聚一堂，成为了历史上规模最大的 WWDC，可以说备受广大科技爱好者的期待。

6 月 16 日，苹果发出 WWDC 2020 线上活动邀请函，宣布此次开发者大会将于北京时间 6 月 23 日凌晨 1:00 通过线上方式进行，并还将在腾讯视频、爱奇艺、优酷和哔哩哔哩播出。。

按照往年的惯例，iOS、iPadOS、macOS、watchOS、tvOS 等全平台操作系统都将迎来大版本更新。而硬件方面、前段时间盛传的 iMac 2020 款和搭载 ARM 芯片的 Mac 笔记本很有可能会揭开神秘的面纱。当然现在已经有了很多相关的曝光信息，在 WWDC 还有一周左右的时间之前，极客之选带大家先提前「预习」一下知识点。当然这些信息大多数是行业人士的爆料和一些从泄露的更新包里发现的端倪，如果最后没有成真，大家也不要太惊讶。

iOS 14 & iPadOS14

据了解，iOS 14 将兼容所有能运行 iOS 13 的设备，这也就意味着最早至 2015 年发布的 iPhone 6s 也可以享受到此次更新。

新增列表样式的主屏幕视图

从初代 iPhone 开始，应用网格样式的主屏幕视图就成了智能手机的典型布局。而在 iOS 14 中，苹果有可能会在应用网格的基础上，新增列表样式的主屏幕视图，在此视图下，我们可以按照使用频率、Siri 提供的建议等方式为应用排序。

图源：9to5Mac

更灵动的图标 / 小部件

在 iOS 14 中，iPhone 和 iPad 的主屏幕将支持多种样式的小部件，它可以像普通图标一样摆放在主屏幕上，也可以自由移动。开发者可以创建三种不同类型的图标样式以供选择。

1. 经典的静态图标

2. 显示数据和按键的动态图标

3. 全尺寸的小部件

图源：9to5Mac

iPadOS 14 将支持全局鼠标

来自 9to5Mac 的消息，据曝光的代码显示，苹果将在 iPadOS 14 中推出全局鼠标支持功能，此举会令 iPad 的操作体验更接近 MacBook，但有一个不同之处是，如果用户几秒钟未触碰外接鼠标或触控板，光标指针则会自动消失。

新的 PencilKit 功能

iOS 14 中可能包含一项 PencilKit 的新功能，该功能可以将 Apple Pencil 写出的文字通过 OCR 识别转变为电子文本。比如，当我们收到邮件后，可以使用 Apple Pencil 将消息手写给某人，使其自动转换为更易于阅读和编辑的电子文本，然后发送给对方。

支持自行设置默认 App

本次的 iOS 14 将会更加开放，支持将第三方应用设为默认应用，比如浏览器、邮件、音乐等。

watchOS 7

近几年来，Apple Watch 逐渐在健康监测方面发力。在这次 WWDC 上，watchOS 7 的升级重点也将围绕着健康展开，同时还推出了新的表盘等。

支持血氧监测功能

根据 iOS 14 中泄漏的代码显示，苹果有计划在 watchOS 7 和 Apple Watch Series 6 中加入血氧监测功能。但目前尚不清楚该功能是否仅支持 Apple Watch Series 6，如果是 watchOS 7 的新特性，将很可能通过系统升级使旧款 Apple Watch 支持血氧监测。

加入睡眠监测功能

Apple Watch 一直没有内置的睡眠监测 App，而在 watchOS 7 中有可能会加入此项功能，该功能会生成相关的睡眠数据，并做出针对性的建议，以改善睡眠情况。

图源：9to5Mac

加入新表盘、支持表盘分享

watchOS 7 将会引入一款名为「Infograph Pro」的全新表盘，这款表盘支持测速仪功能，可以测算一定距离内的行进速度。此外，watchOS 7 还将支持表盘分享功能，允许用户将自己的表盘分享给其他用户。

加入儿童管理、工作模式

在此次更新中，watchOS 7 可能会加入「儿童模式」和「学习时间」两个新功能。前者可以让父母通过 iPhone 管理孩子的 Apple Watch，后者类似于智能手机中的禅定模式，可以在学习、工作等特殊时间段启用，在此模式下，仅能打开某些必要的应用。

基于 ARM 处理器的 Mac

据彭博社透露，今年的开发者大会上，苹果有可能公布基于 ARM 处理器的 Mac。首款产品也许是 12 寸的 MacBook，这款产品自 2015 年后就再也没有更新过，从定位来看，这是最适合 ARM 处理器试水的一款产品。与同级别的 Intel Core M 处理器相比，ARM 具备先天低功耗、高能效比的优势，再加上苹果从 A 系列芯片上积累了很多「高性能」定制版的经验，因此 ARM Mac 的性能很可能远强于同级别的 Intel 处理器。

如果这款产品能够成功，苹果很有可能在未来将 ARM 芯片覆盖至旗下所有的 PC 产品线中，从而摆脱 Intel 的束缚。说不定还会推出价格低廉的 MacBook，占据更多的市场份额。

iMac 2020：外观大更新

除了 ARM 笔记本，苹果的台式电脑 iMac 也有可能在此次大会上更新，iMac 的外观自 2012 年后就没有大的变化。最近有国外爆料者称，iMac 2020 很有可能采用全新的设计，而在泄漏的 iOS 14 代码中也找到了对应图标素材。

结合现有信息来看，新款 iMac 去掉了宽厚的下巴，采用了类似于 iPad Pro 的设计语言，还拥有 Pro Display 上的窄边框设计。

图源：9to5Mac

苹果首款头戴式耳机

其他硬件方面，苹果的首款头戴式耳机很有可能会在此次大会上露面，在之前泄露 iOS 14 早期版本中，一张疑似为头戴耳机的图标素材被发现。这款耳机有黑白两色，猜测是一款无线降噪耳机，支持 Siri 语音唤醒功能。

图源：9to5Mac

更多关于此次 WWDC 的信息，将在北京时间 6 月 23 日凌晨 1:00 揭晓。