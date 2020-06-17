视频约会，陌生人交友的下一站

最近几个月，陌生人交友领域，刮起一股「视频约会」的风潮。



国外多款陌生人交友软件陆续推出了视频聊天选项。「探探」的鼻祖——全球最大的社交软件之一 Tinder 也宣布，将在年内上线视频聊天功能。

Tinder 的母公司 Match Group 的发言人表示，「用户表现出了强烈的视频约会意愿，因此，我们的产品和工程团队迅速动员起来，在旗下的多个交友平台部署了一对一的视频聊天功能。」

视频约会需求的爆发与新冠疫情有一部分关系。

疫情爆发前，到酒吧喝一杯、吃顿饭、看电影、看演出可能都是陌生人破冰的常规活动。当疫情逐渐蔓延，憋在家里的人开始尝试线上约会。

交友软件 Hinge 调查发现，有 70% 的用户在 Hinge 上文字聊天后，会转到 Zoom、FaceTime 等其他渠道进行视频聊天。于是 Hinge 立刻推出了视频聊天功能。

Match Group 发布的一项报告则显示，在疫情爆发前，仅有 6% 的用户对视频通话功能感兴趣，而疫情发生后，感兴趣的用户比例已经飙升至 69%。表明了，人们其实是可以接受这种交友方式的。

不过，疫情只是这种转变的一个契机。

「作为典型的千禧一代，我的虚拟生活已经与我的现实生活完全融合在一起。没有任何区别了。Tinder 是我与人相遇的方式，这是我的现实。」有 Twitter 用户如此说道。

Tinder 的 CEO 对此表示称，「我们的数字生活与现实生活之间的界限正在消失，这种转变已经在 Z 世代（出生于1996年之后）的人群中进行了，而疫情只不过是加速把这个趋势扩展到了其他年龄层的人群中。」

▲视频社交可能并不是一个伪命题 | Monkey 官网

相比于这些刚刚开始尝试加入视频聊天场景的「传统」交友软件，完全基于实时视频配对的交友 App——视频版「探探」Monkey 则做得更加彻底、直接。



用户打开 Monkey，滑动配对，能配对到的，都是此刻正在线的人；当配对成功，通常在 30s 之后，便会进入视频状态。你没有机会不回复信息，你必须得立刻做出回应，这就是实时视频配对。

▲Monkey 的用户界面，甚至与抖音有一点相似 | Monkey 官网

在美国的社交软件领域，Monkey 的影响力几乎可以和 Facebook 媲美。其下载量偶尔冲到榜首，收割了大批的 00 后用户。

看起来，当越来越多的年轻人涌向交友软件时，以图文为主的 Tinder、探探已经显得过时了。视频约会的崛起，似乎不可阻挡。

文字不够，视频来凑

很多人对与陌生人视频聊天，存在抗拒。

「受灯光等条件影响，人们担心在镜头前很难留下好的第一印象。」交友软件 Hinge CEO Justin McLeod 表示。「但我们正在规范化视频约会」，比如通过视频算法是可以有美颜效果的。另外，设置一些破冰游戏、线上活动项目也是缓解尴尬的办法。

在 Justin McLeod 看来，与其将视频聊天当做约会，不如把它看作是一次心动检测，看看对方是否值得「线下约会」。

研究情感关系的威斯康星大学的托马教授认为，无论是否是进行远程视频约会，约会的关键在于有趣。就好比一次愉快的交流并不在于双方说了些什么，而在于交流时的氛围、肢体语言等等。

交友软件只要设计一些合理的场景、规则，可以大大提升视频约会的体验。

比如，Tinder 在年轻群体中的重要竞争对手——League，在 2020 年初推出了视频聊天功能，它允许用户先连线两分钟，然后软件会提示，双方是否愿意继续。

▲如果对聊天不满意，随时可以上滑退出 | Holla 官网

在视频约会这方面更有经验的，视频版「探探」——Monkey 和 HOLLA，也允许用户随时终止视频聊天或者加为好友。

「（像 Tinder）那样的产品形态几乎停留在图文划卡模式，没怎么变过，而这种模式早已无法满足在摄像头下成长起来的美国 Z 世代（出生于 1996 年后）。」Monkey 联合创始人 Allen Loh 在接受猎云网采访时表示。

Allen Loh 介绍，他们会在视频聊天中加入「微笑监测」的功能，比如当软件监测到用户微笑时，就会认为他们享受当前的聊天，于是会向用户发放「微笑积分」。这些积分作为一种软件内的虚拟货币，可以购买其他付费特权。「我们还会尝试手势和面部识别来判断用户的聊天体验。」以此来优化用户体验。

年轻人，更喜欢直接

不好说是不是年轻人更懂年轻人——HOLLA 的创始人是位出生于 1991 年的 90 后，而 Monkey 的创始人更是一位 99 年出生的年轻人。

Allen Loh 曾对虎嗅表示，欧美的年轻人通过前置摄像头认知自己的方式要多于照镜子，他们更乐于展示自己，更倾向于用视频交流，而非文字。

「仅仅通过文字，人们很容易建立起对他人形象过于乐观的想象，以至于在现实中看到对方的言谈举止时，大概率会失望。」托马教授表示。

而且，文字交流比视频交流门槛高，仅仅是文字也容易造成歧义。同时，这也很考验双方的文字沟通技巧。很多人在网络世界和现实世界可能是两种风格，不可避免的会存在一些不真诚、套路、欺诈等现象。

实时的视频，要求双方同时在线，沉浸感更强，很难一心二用，感官刺激更加强烈，同时也更贴近于现实中的见面。再配备视频场景里的游戏等各种破冰玩法，它甚至有潜力比现实中见面更加有趣。

约会软件的核心即为「配对」能力——如何帮助人们更快地找到对象。而实时视频配对可以允许用户在左右滑动匹配后，立即进入聊天状态，效率更高。

QQ 2002 年就上线了 PC 版的视频聊天功能。不过，从 PC 互联网到移动互联网初期，由于网络时延、流量费用等问题，手机端的视频聊天一直没有流行起来。而在这个时间段成长起来的人们，也更习惯文字聊天。

直到 4G 的普及，视频应用开始逐渐崭露头角。在这段时期成长起来的年轻人或者刚刚触网的「下沉市场」用户，是一群更大程度上没有被现有通讯时代和习惯束缚的人，他们更倾向于用露脸、说话这种原生的方式进行社交表达。

可以看到，视频会议软件 zoom 在疫情期间用户量涨了 30 多倍，加上视频面试、直播带货等等场景的崛起，在陌生人交流场景中，由于实时视频、直播技术的发展，视频正在让文字变为配角。

残酷地说，不太适应视频交友的 80 后、90 后这部人群，正逐渐在淡出陌生人交友市场。如何抓住 95 后、00 后这部分人群，正成为社交软件们的业务重心。

而从文字到视频，在交流媒介发生转换的时候，对应的种种玩法显然也要发生改变。陌生人交友的市场，或许又要热闹起来了。