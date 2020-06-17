你拍我我拍你，微信的新功能到底在搞什么？

上线没多久，微信的「拍一拍」功能就已经被玩坏了。有人在被催工作日报的时候拍了拍老板，于是顺利被老板移除了微信群。



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有人改了好友备注，又顺手改了自己的备注，玩起了填词造句游戏。比如「自己的脑袋，聪明极了」，「自己了钱包，然后哭了」，「自己的素颜，吓死了」。

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为了让大家更便捷地参与这个游戏，甚至有热心网友火速开发出了一个微信「拍一拍」小尾巴生成器。

有人觉得「拍一拍」不仅可以拍好友，还能够自拍，营造出来的效果，就好像明星一般，走在大街上被众多镜头追着拍。

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今天下午，微信在 iOS 和 Android 版本均上线了「拍一拍」功能。正式推出没多久，这个功能就登上了微博热搜第一的位置。截止到目前，这个话题的阅读数量已经超过两亿次。

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具体而言，拍一拍是一种提醒功能，在个人和群聊的对话场景中都可以使用。当你想要拍一个朋友的时候，直接轻轻点击两下对方的头像，对话框中就会出现「你拍了拍 XXX」的字样，你的手机也会同步震动一下。



对于被「拍一拍」的朋友，在他那边，不会收到震动的效果，基本不会有明显的提示，更不会有红点的标志。对方只能看到被拍的字样。但是，你们聊天的对话框却会像收到消息一样，被显示到前排的位置。

有不少人觉得这个功能很鸡肋，因为从消息提醒的各个方面看，「拍一拍」可能无法高效地提示朋友查看信息。

也有人会觉得这个功能是实用的。很多场合下，我们找一个人的第一句话或许是「在吗」，这已经成为排在前列的让人厌烦的社交礼仪。或许，「拍一拍」能够代替「在吗」。

实际上，「拍一拍」和早年 PC 端 QQ 的窗口抖动，还有移动端 QQ 的「戳一戳」类似，都是属于向好友轻量级的打招呼。这种方式并没有传递实质信息，只是能够让联系人看到自己。

PC 端 QQ 的抖动窗口在接收到这个提醒时，对话窗口会赫然出现在电脑屏幕前，这会对用户形成一定的干扰。因此，已经有用户开始担忧，微信会不会在 PC 端推出类似的功能。

至少，从目前「拍一拍」的功能体验看，微信对这一弱提醒的尺度是相对克制的。实际上，微信有一个强提醒的功能。这个功能是微信在 2018 年底推出的。一经上线，就有人说这个其实是微信版的「特别关注」。

你可以在微信好友的聊天详情里，打开「强提醒」。开启后，这个联系人的消息就可能会在微信的聊天界面全屏显示。如果你开启了震动模式，当你打开微信时，手机还会不停震动，直到你点击了「我知道了」为止。这个强提醒的功能仅限联系人三小时内的第一条消息。

由「拍一拍」和「强提醒」，一弱一强的消息提示组合，能看出微信在用户沟通交流方式上，尽量做到提示的有效性。而在提示的尺度上，微信的确尽量做到了克制。

你可以选择具有趣味性的「拍一拍」，也可以主动选择对重要的联系人设置「强提醒」。或许，这便是「拍一拍」推出的需求价值。