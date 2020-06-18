警方通报美的创始人被劫持案：5 名涉案犯罪嫌疑人全部落网

IT之家6月17日消息 佛山市公安局官方消息，此前网传美的创始人何享健在家中遭歹徒劫持，涉案犯罪嫌疑人已被抓获。今日凌晨佛山市公安局官方网络发言人发布通报称，美的创始人被劫持案5名犯罪嫌疑人全部落网。

IT之家了解到，14日下午5点半，佛山警方接到报警：美的集团君兰生活村一住宅有外人闯入，威胁住宅内人员人身安全。据了解，事发住宅为美的创始人何享健的别墅，一时间引起热议。十二小时后，佛山警方发布消息称，已抓获5人，处置过程中无人员受伤，事主何某某安全。