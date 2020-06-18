警方通报美的创始人被劫持案：5 名涉案犯罪嫌疑人全部落网

内容字号：默认大号超大号
段落设置：取消段首缩进段首缩进
字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体
IT之家6月17日消息 佛山市公安局官方消息，此前网传美的创始人何享健在家中遭歹徒劫持，涉案犯罪嫌疑人已被抓获。今日凌晨佛山市公安局官方网络发言人发布通报称，美的创始人被劫持案5名犯罪嫌疑人全部落网。
IT之家了解到，14日下午5点半，佛山警方接到报警：美的集团君兰生活村一住宅有外人闯入，威胁住宅内人员人身安全。据了解，事发住宅为美的创始人何享健的别墅，一时间引起热议。十二小时后，佛山警方发布消息称，已抓获5人，处置过程中无人员受伤，事主何某某安全。
软媒旗下网站：IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|
软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|
IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。
Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.
软媒公司版权所有