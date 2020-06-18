美的集团转发警方通报：感谢警方，感谢大家，感谢时代！

IT之家6月18日消息 今日凌晨佛山市公安局官方网络发言人发布通报称美的创始人被劫持案5名犯罪嫌疑人全部落网，同时美的集团官微也转发相关通报并向警方表示感谢。

美的官方表示：“感谢警方，感谢大家，感谢这个美好而伟大的时代！让我们继续前行、热爱生活、向往远方，一起创造更美好的未来！”

IT之家此前报道，美的创始人何享健目前已经 78 岁高龄，共持有美的 30.65% 的股权，持有身家为 1287 亿元。