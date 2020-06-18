美的集团转发警方通报：感谢警方，感谢大家，感谢时代！

内容字号：默认大号超大号
段落设置：取消段首缩进段首缩进
字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体
IT之家6月18日消息 今日凌晨佛山市公安局官方网络发言人发布通报称美的创始人被劫持案5名犯罪嫌疑人全部落网，同时美的集团官微也转发相关通报并向警方表示感谢。
美的官方表示：“感谢警方，感谢大家，感谢这个美好而伟大的时代！让我们继续前行、热爱生活、向往远方，一起创造更美好的未来！”
IT之家此前报道，美的创始人何享健目前已经 78 岁高龄，共持有美的 30.65% 的股权，持有身家为 1287 亿元。
软媒旗下网站：IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|
软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|
IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。
Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.
软媒公司版权所有